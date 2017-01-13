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Рогозин сравнил гуманитариев с ослами
На кадрах видно, что животные по-разному выбираются из загона. Так, один из ослов просто перепрыгнул через деревянную преграду, а другой предпочел отодвинуть палку и спокойно пройти.
"Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий", – подписал Рогозин видео. Вероятно, вице-премьер имел в виду, что люди с техническим и гуманитарным складом ума выходят из затруднительных ситуаций разными способами. Отметим, что сам Рогозин получил гуманитарное образование – филологическое и экономическое.
Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий pic.twitter.com/6HTO8rf2gO— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 января 2017 г.
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