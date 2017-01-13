Рогозин сравнил гуманитариев с ослами

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал забавное видео на своей странице в Twitter. Ролик, героями которого стали ослы, чиновник посвятил гуманитариям и технарям.

На кадрах видно, что животные по-разному выбираются из загона. Так, один из ослов просто перепрыгнул через деревянную преграду, а другой предпочел отодвинуть палку и спокойно пройти.

"Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий", – подписал Рогозин видео. Вероятно, вице-премьер имел в виду, что люди с техническим и гуманитарным складом ума выходят из затруднительных ситуаций разными способами. Отметим, что сам Рогозин получил гуманитарное образование – филологическое и экономическое.