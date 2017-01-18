Мужчин лишают искушений в Крещение

Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях.

Священнослужитель призвал россиянок не искушать мужчин своими селфи в социальных сетях после крещенских купаний. "Большого значения не имеет, будет ли это изображение женщины, на котором она в купальнике с визгом бросается в ледяную воду, либо это будет фото, на котором женщина вальяжно разложила себя на шезлонге под лучами палящего солнца. Любое соблазнение – это грех", – цитирует слова духовного лица Агентство городских новостей "Москва".

Священнослужитель также отметил, что традиция купания на Крещение является исключительно народной и прямого отношения к самому празднику Богоявления не имеет. Широко популярным этот обычай стал уже в позднейшую эпоху.

Павел Великанов пояснил, что Крещение – это не праздник русского экстрима, а воспоминание о том, как Христос Спаситель вошел в воду реки Иордан, чтобы взять на себя человеческие грехи. "И этот праздник достаточно трагичен... И, наверное, это не самое лучшее время представлять себя нагишом в социальных сетях", – подчеркнул представитель церкви.

Ранее сообщалось, что в Москве подготовлено 59 мест на городских водоемах для проведения крещенских купаний. Столичное правительство распорядилось взять под контроль праздничные мероприятия в более чем 300 столичных храмах и церквях. Ожидается, что в крещенских купаниях в Москве могут принять участие более 140 тысяч человек.