Крещенские купания звезд

В Крещенскую ночь звезды и политики снова будут нырять в проруби. Большая часть знаменитостей делает это ради пиара, но есть среди публичных людей и убежденные моржи, которые плавают в ледяной воде уже не первый год. Ко дню Крещения на ближайшем водоеме устраивается Иордань – прорубь для водосвятия. Там совершается освящение воды, люди ее пьют, умывают ей лицо и даже купаются в проруби. История же Крещенского праздника связана с именем Иоанна Крестителя. Этот иудейский святой проповедовал необходимость очищения народа от грехов. В знак решимости расстаться с неправедной жизнью он крестил кающихся окунанием в воды реки Иордан.