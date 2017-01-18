Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Шоу-бизнес

Лоза оценил прелести 52-летней Апиной

Певец посмотрел новый клип звезды
Происшествия

Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили

Преступник пытался изнасиловать 12-летнего ребенка
партнеры
Среда 18 января
Лента новостей
17:33
Значение имени Дмитрий
17:33
"Гонконгский грипп" начал убивать россиян
17:29
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
17:29
Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
Шоу-бизнес

Лоза оценил прелести 52-летней Апиной

Певец посмотрел новый клип звезды
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 18, 2017
просмотры: 123

Крещенские купания звезд

567

В Крещенскую ночь звезды и политики снова будут нырять в проруби. Большая часть знаменитостей делает это ради пиара, но есть среди публичных людей и убежденные моржи, которые плавают в ледяной воде уже не первый год. Ко дню Крещения на ближайшем водоеме устраивается Иордань – прорубь для водосвятия. Там совершается освящение воды, люди ее пьют, умывают ей лицо и даже купаются в проруби. История же Крещенского праздника связана с именем  Иоанна Крестителя. Этот иудейский святой проповедовал необходимость очищения народа от грехов. В знак решимости расстаться с неправедной жизнью он крестил кающихся окунанием в воды реки Иордан.

поделиться

Сменившая пол известная модель показала прелести

Самые яркие образы 25-летней манекенщицы

567

Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

Творческие поиски завели некоторых модельеров слишком далеко

567

В "Газпром" внедрился американский шпион

На ТНТ выходит сериал "Адаптация"

567

Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами

Бывшая девушка Прохора Шаляпина устроила фотосессию в купальниках

567

Знаменитости с усами

Кто из звезд украсил себя стильным "аксессуаром"

567

С Доктором Лизой прощались целыми семьями

В Москве, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, проcтились с Елизаветой Глинкой

567

Михаил Пореченков сильно изменился

Мускулистый, мужественный актер удивил поклонников новой внешностью

567

Ходченкова показала фигуру в купальнике

Популярная российская актриса отдыхает на Бали

567

Красотки токийского автосалона-2017

Международные автосалоны – главные площадки для демонстрации достижений и новинок

567

Лучшие роли Алана Рикмана

Британский актер театра и кино умер в Лондоне год назад от рака

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Обманутые жены ответили Прокловой

Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Шоу-бизнес

Киев сжалился над скорбящей Наташей Королевой

СБУ разрешила певице приехать на похороны бабушки

Политика

Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Затянувшаяся агония пешек Обамы
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Шоу-бизнес

Лоза оценил прелести 52-летней Апиной
Прокурор взялся за оскандалившуюся Рынску
Добрынин и Чусова решили вместе идти по жизни
Мама вспомнила жуткую смерть Полищук

Проишествия

Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
В Москве задержан дебошир с автоматом
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
Узбек признался в бойне в турецком клубе

Lifestyle

Валентин Гафт обиделся на украинцев
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
Почему Джек Николсон уходит на пенсию
Шоу-бизнес

Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью

Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах
Шоу-бизнес

Сменивший пол Пежич показал женские прелести

Манекенщица показала все свои богатства во время фотосессии
Авто

Устроившего "свадебные гонки" полицейского уволили со службы

Грубо нарушивший ПДД сотрудник полиции лишился должности
Шоу-бизнес

Мама вспомнила жуткую смерть Полищук

Репортеры узнали, почему сын актрисы Алексей Макаров лишился наследства

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Сменившая пол известная модель показала прелести
Крещенские купания звезд
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды
В "Газпром" внедрился американский шпион

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Вдова "выселила" свекровь из могилы
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
Кто платит за тепло в Забайкалье
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила маме из багажника
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru