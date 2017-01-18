Крещенские купания звезд

Преступник пытался изнасиловать 12-летнего ребенка
В Крещенскую ночь звезды и политики снова будут нырять в проруби. Большая часть знаменитостей делает это ради пиара, но есть среди публичных людей и убежденные моржи, которые плавают в ледяной воде уже не первый год. Ко дню Крещения на ближайшем водоеме устраивается Иордань – прорубь для водосвятия. Там совершается освящение воды, люди ее пьют, умывают ей лицо и даже купаются в проруби. История же Крещенского праздника связана с именем Иоанна Крестителя. Этот иудейский святой проповедовал необходимость очищения народа от грехов. В знак решимости расстаться с неправедной жизнью он крестил кающихся окунанием в воды реки Иордан.
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