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Как правильно подготовиться к крещенскому купанию

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
В ночь 19 января православные отмечают великий праздник Крещение Господне. В это время принято купаться в проруби, а дело это не только духовно облагораживающее, но и весьма ответственное.
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Нельзя забывать, что помимо души существует и тело, которое нуждается в определенном внимании и заботе. Поэтому необходимо знать, как нужно правильно подготовиться к купанию. 

Погружение в ледяную воду является сильным стрессом для всего организма. Верующим и просто любителям зимних купаний лучше всего закалять организм заранее: в идеале сделать этот процесс растянутым на весь год, дабы тело всегда было в тонусе. Но есть способы подготовиться и в более короткий срок. Например, "разминку" можно организовать, набрав холодной воды в таз и держа в ней ступни ног: сначала по чуть-чуть, а затем более продолжительное время. После каждой такой процедуры, нужно насухо, до "жара" вытирать ноги и активно двигаться, предварительно надев теплые носки. Также для этих целей подойдет ванная, наполненная сначала прохладной, а потом холодной водой, контрастный душ, обливания, хождение босиком по снегу (можно на балконе, если он там есть). Главное, чтобы организм постепенно начинал понимать "что его ждет", понижать температуру воды и повышать время закалки стоит понемногу, бравада здесь неуместна.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Стоит понимать, что крещенские купания – это традиция, а не обязательный церковный обряд. Можно озвучить такое правило: если вы не уверены на все 100% – лучше поправить здоровье и хорошенько подготовиться к следующему году, начав это делать заблаговременно.

О противопоказаниях и нюансах купания в проруби Dni.Ru рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, категорически противопоказано купание в проруби людям в острых состояниях различных заболеваний или страдающим хроническими заболеваниями, особенно перенесшим гипертонический криз (за 2-3 месяца до этого), после инфаркта (особенно за 6 месяцев). Нельзя купаться в любом состоянии, сопровождающемся повышенной температурой, при заболеваниях  ангиной, тонзиллитом, заболеваниях мочеполовой системы. Нецелесообразно купание в поруби детям младше 6-7 лет, да и пожилым людям совсем ни к чему после 60 лет бросаться в прорубь, если они это делают в первый раз. Беременным и кормящим женщинам также не стоит окунаться в холодную воду.

"Лучше всего готовиться к крещенским купаниям начинать летом или хотя бы осенью. Но если вы этого не сделали, можете окунуться предварительно в ванну или принять прохладный душ. В этот день любая водная процедура будет особенно полезна для здоровья. Алкоголь категорически недопустим при купании в проруби. Ни для храбрости, ни для согревания. Последствия могут быть самими печальными. Лучше позаботится, чтобы рядом с прорубью в 5-10 минутах ходьбы было место, где можно выпить теплый напиток или чай. Необходимо подготовить простыни, полотенца, удобную одежду и обувь, чтобы после погружения в воду, вы могли быстро и комфортно обтереться, надеть просторную и удобную одежду, и обувь, желательно без завязок", – отметила она. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Желательно заранее узнать, где поблизости будет находиться специально оборудованное место для купания. Как правило, там грамотно вырезан лед, есть специальная лесенка с поручнем, место достаточно освещено, рядом дежурят врачи. Каких-то случайных мест для зимнего купания лучше избегать, так как это может закончиться трагедией: например, человек не сможет выбраться из воды, или ему станет плохо, а оказать помощь будет некому.

Готовить организм перед купанием следует постепенно, не приводя его в состояние шокового стресса. Снимите верхнюю одежду и обувь, затем все остальное – до купального костюма. Погружайтесь в прорубь не спеша, можно задержаться в состоянии, когда в воде ноги около 10 секунд. Находиться в полном погружении в ледяной воде настоятельно рекомендуется не дольше 1-2 минут, хотя зачастую люди выскакивают гораздо быстрее. После окунания следует активными движениями растереть тело полотенцем (желательно немного жестким), потом надеть сухую одежду и выпить горячий безалкогольный согревающий напиток. Одежду стоит брать с собой теплую и просторную, ту, которую можно будет легко и быстро надеть после купания и обтирания. 

17 января 2017, 15:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания россиян

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