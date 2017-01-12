Улюкаева просят выпустить погулять

Последние дни Обамы Слухи о смерти Елизаветы II Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2 Новый год 2017
Общество

Россия может отказаться от ядерного оружия

Сергей Шойгу рассказал о перспективах использования высокоточных ракет
Общество

Поклонская пришла в Госдуму в необычном наряде

Она надела его в честь профессионального праздника
партнеры
Четверг 12 января
Лента новостей
14:33
Семь машин столкнулись на западе Москвы (видео)
14:29
Почему мы едим "мертвую" пищу
14:18
Поклонникам стало дурно от шпагата Навки
14:13
Звезда "Дома-2" после разрыва утешается с тремя мужчинами
13:57
Волочкову возмутили слова митрополита
13:37
Ангарский маньяк-милиционер дал первое интервью
13:16
Шаляпин встревожен таинственной смертью 33-летней певицы
13:02
Российские хоккеистки поколотили чешек (видео)
12:59
Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео
12:53
Россия вернется в ПАСЕ после изменения регламента организации
12:51
Рената Литвинова с родней оставила Москву
12:49
Дочь Валерии: Я начала безобразно полнеть
12:45
Самый громкий провал Михалкова
12:32
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей
12:26
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"
12:23
Любовники умерли в машине после секса
12:23
Скандальный Новиков покинул страну
12:23
Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС
12:16
Ладу Дэнс вытащили из озера в Калининграде
12:09
Лысый из Brazzers обратился к россиянам
12:00
С Урганта и Познера требуют деньги
11:49
Три иномарки устроили аварию на западе Москвы
11:43
Максим Галкин поиздевался над россиянами
11:37
Известный российский актер покалечился в аварии
11:34
"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group
11:27
Сенат США начал отмену законов Обамы
11:25
6 ошибок женщин при обращении с деньгами
11:22
Что стало с 78-летним Александром Збруевым
11:18
Автохамы помешали врачам спасти пациента
11:13
Отслужившие в армии получат максимальное пособие
10:57
Лесоруб расстрелял коллег и покончил с собой
10:51
Исхудавший Брэд Питт все время плачет
10:43
Бузову обругали после скандала с Пугачевой
10:33
Ипотеку лишили господдержки
10:31
Таинственные преступления Агаты Кристи
10:26
Пациент подмосковной больницы покончил с собой
10:23
Королеву красоты облили серной кислотой
10:02
Два экскаватора за 10 миллионов подожгли на востоке Москвы
09:52
Рублю предсказали очередную девальвацию
09:44
Снегопад в Москве продлится четыре дня
09:38
Лайка из России нарушила финскую границу
09:20
Избитый Мирзаев: Осталось совсем чуть-чуть
09:19
Лужков показал свое хозяйство
09:15
Польше привиделась яблочная тоска в России
09:05
Рената Литвинова отметила 50-летие
09:02
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
08:54
На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей
08:47
Когда Трамп признает Крым российским
08:32
Шаляпин собрал невест на шоу Малахова
08:24
В Москве спор двух товарищей закончился поножовщиной
08:16
Самым популярным сообщением Обамы стало его прощание
22:01
Дети Джигурды просятся в Россию
21:59
Боевики в Чечне застрелили полицейского
21:52
Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину
21:31
Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады
21:03
В Чечне ликвидированы несколько боевиков
21:01
Трамп назвал наследников бизнес-империи
20:45
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
20:31
Найден похищенный три года назад из роддома ребенок
20:24
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада
20:12
Самые страшные фильмы о маньяках
20:04
Собчак вышла в люди без белья (фото)
19:58
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах
19:38
Лучшие фильмы с Константином Хабенским
19:35
Три топ-менеджера уволились из "Почты России"
19:18
Экономисты назвали худшую валюту
19:09
Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online
18:55
Как заставить себя работать после каникул
18:54
Новосибирская госжилинспекция занялась самопиаром
18:43
В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину
18:36
Шарапова удивила веселым танцем с ракеткой (видео)
18:08
Двуличного Порошенко подловили на пакостях Вашингтону
17:56
Умер бывший тренер Александра Овечкина
17:44
Хворостовский удивил врачей
17:37
Российскую велогонщицу отстранили за допинг
17:34
Двухлетнему россиянину сменили имя Расул на Путин
17:27
Россияне начали стремительно богатеть
17:27
Паспорт и права будут выдавать в МФЦ
17:13
Судьба Исаакиевского собора взволновала россиян
17:09
Пугачеву приняли за двойника-мутанта
16:59
Молодая жена Ротенберга снялась в пародии на клип "Ленинграда"
16:58
Сеть шокирована младенцем с двумя головами (видео)
16:55
На востоке Москвы до смерти забили женщину
16:54
Брата Кадырова допросят по делу Немцова
16:48
Фаворит шоу "Голос" впервые станет отцом
16:31
Звезда "Моей прекрасной няни" о боевых действиях с внучкой
16:22
На юге Москвы экскаватор ушел под землю (видео)
16:19
Толстой отчитал Пушкину за "побои от партнера"
16:15
Как будут мирить Россию и Украину
16:04
Водитель-убийца на Mercedes заочно арестован
16:00
Секрет воспитания счастливого ребенка
15:56
Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
15:55
По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции
15:37
"Ленинград" с моделями Playboy порадовали Прохорова
15:32
Правда и вымысел в фильме "Викинг"
15:02
На Москву обрушится снегопад
15:01
Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве
15:00
После скандала с Пугачевой Кожевникова защитила молодых артистов
14:39
Россиян ждет снижение пенсий
14:38
Мара Багдасарян пожаловалась на условия работы
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Общество

Улюкаева просят выпустить погулять

Алексей Улюкаев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника.
прочитано 441 раз

Александр Шохин попросил суд разрешить Улюкаеву прогулки при сохранении режима домашнего ареста, а также общение с ограниченным кругом людей, сообщает Rambler News Service. Шохин полагает, что в его обращении нет "ничего избыточного". "Любой нормальный его (Улюкаева. – Прим. ред.) коллега, товарищ подписался бы под такой его просьбой. Мы же не влияем на решение суда, мы облегчаем процессуальные нормы, которые позволят ему в том числе самому защищаться", – добавил президент РСПП.

ПО ТЕМЕ

Преступление Улюкаева попало на видео

Самые громкие аресты 2016 года

Улюкаева отняли от няни

 Коррупционный скандал с Улюкаевым

Сюжеты Коррупционный скандал с Улюкаевым

Алексей Валентинович Улюкаев

Алексей Валентинович Улюкаев экс-министр экономического развития России

Шохин также заявил, что готов поручиться за Улюкаева в его намерении сотрудничать со следствием. "Я даю гарантию... поскольку я его знаю, и не скроется – это главное, это личная характеристика", – подчеркнул он.

Сообщалось, что 10 января суд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля. Срок рассмотрения дела бывшего министра продлен до 15 мая текущего года.

Напомним, Алексей Улюкаев, возглавлявший Минэкономразвития России, был задержан правоохранительными органами в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал у представителя компании "Роснефть" взятку в размере двух миллионов долларов за одобрение сделки по приобретению госпакета акций компании "Башнефть".

Алексей Улюкаев. Фото: Анна Павич/Дни.Ру

В день задержания Улюкаев был отправлен под домашний арест на два месяца. Позже президент России Владимир Путин уволил его с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия.

Как писали Dni.Ru, ранее зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что суд арестовал 15 объектов недвижимости, а также средства на сумму 564 миллиона рублей у бывшего министра Алексея Улюкаева. По данным СК, всего по громким уголовным делам в России арестовано имущество на сумму около 18 миллиардов рублей. 

Автор: Виталий Петров12 января 2017, 12:07

комментарии

Политика

Захарова пошутила о сексе
Сенат США начал отмену законов Обамы
Когда Трамп признает Крым российским
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Шоу-бизнес

Поклонникам стало дурно от шпагата Навки
Звезда "Дома-2" после разрыва утешается с тремя мужчинами
Волочкову возмутили слова митрополита
Шаляпин встревожен таинственной смертью 33-летней певицы

Проишествия

Королеву красоты облили серной кислотой
Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Lifestyle

Самый громкий провал Михалкова
6 ошибок женщин при обращении с деньгами
Таинственные преступления Агаты Кристи
Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину
Регионы

Любовники умерли в машине после секса

В Подмосковье женщина обнаружила тело мужчины после измены в гараже
Регионы

Ангарский маньяк-милиционер дал первое интервью

Подозреваемый в 82 убийствах Михаил Попков заявил, что не равнялся на Чикатило
Шоу-бизнес

Волочкову возмутили слова митрополита

Скандально известная балерина защитила "Щелкунчика"
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" после разрыва утешается с тремя мужчинами

Елизавета Полыгалова ищет замену сбежавшему Ивану Барзикову

Гороскоп

Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой

Фоторепортажи

Рената Литвинова отметила 50-летие
Лужков показал свое хозяйство
Лучшие фильмы с Константином Хабенским
Самые провокационные фото Андрея Малахова

Спорт

Избитый Мирзаев: Осталось совсем чуть-чуть
Российские хоккеистки поколотили чешек (видео)
Шарапова удивила веселым танцем с ракеткой (видео)
Мутко приструнил "собирателей мочи"

Регионы

Ангарский маньяк-милиционер дал первое интервью
Любовники умерли в машине после секса
Найден похищенный три года назад из роддома ребенок
Двухлетнему россиянину сменили имя Расул на Путин
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru