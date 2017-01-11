Преступление Улюкаева попало на видео

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что суд арестовал 15 объектов недвижимости, а также средства на сумму 564 миллиона рублей у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он добавил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника.

"У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей", – цитирует зампреда Следственного комитета России газета "Коммерсантъ". "Отмечу, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", – подчеркнул Игорь Краснов.

По его словам, всего по громким уголовным делам в России арестовано имущество на сумму около 18 миллиардов рублей. "По делу Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 миллиарда рублей", – привел пример представитель ведомства.

Напомним, что при задержании губернатора Кировской области Никиты Белых оперативники вели фото– и видеосъемку, эти кадры были вскоре опубликованы в СМИ. По словам Игоря Краснова, соответствующие материалы есть в распоряжении ведомства и относительно Алексея Улюкаева.

"В данном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ. А мнение следователя, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, должны учитывать все. Кроме того, повторюсь: выводы о виновности или невиновности может делать только суд", – отметил Краснов.

Напомним, что стражи порядка задержали министра экономического развития Алексея Улюкаева с поличным 14 ноября 2016 года. Ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.