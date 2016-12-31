В 2016 году власти продолжили последовательную борьбу с падкими на деньги чиновниками и бизнесменами. Самыми громкими делами, безусловно, стали взятка министра экономического развития Алексея Улюкаева и найденные у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко астрономические 8 миллиардов рублей. На фоне такой наглости меркнет даже арест губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируют взятку в 400 тысяч евро.

В России продолжается масштабная антикоррупционная кампания. Сотрудники следственных органов арестовывают всех – губернаторов-взяточников, проворовавшихся топ-менеджеров государственных и частных компаний, своих коллег по цеху и даже тех, кого раньше считали неприкасаемыми. Dni.Ru вспоминают самые громкие аресты 2016 года.

МИНИСТР-КОРРУПЦИОНЕР АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

Такого в истории России еще не было – действующий министр правительства взят под стражу! 15 ноября стало известно о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Чиновника арестовали в офисе компании "Роснефть" с поличным при получении двух миллионов долларов. Следствие считает, что эти деньги были платой за выдачу министерством документа, позволившего "Роснефти" купить половину "Башнефти". Сделка состоялась в середине октября 2016 года, но к ней у правоохранительных органов претензий не было.





Известно, что Улюкаева задержали в результате следственного эксперимента, который было решено провести по итогам прослушки его телефонных разговоров. Из них стало известно, что, будучи министром экономического развития, Алексей Улюкаев требовал у "Роснефти" взятку в размере 40 миллионов долларов за право на приватизацию "Башнефти". Компания Игоря Сечина не только не согласилась на такие условия, но и оказала сотрудникам ФСБ помощь в расследовании.

Как рассказывал источник в следственной группе, на встрече с Улюкаевым представитель "Роснефти" для вида стал торговаться, чтобы собрать дополнительные доказательства вины чиновника. Ему удалось сбить размер вознаграждения в 20 раз. Улюкаев согласился, и ему показали сумку, в которой находился миллион долларов. Второй чемоданчик ему обещали вынести к машине. Когда Улюкаев взял сумку и направился к выходу, его задержали.





Занимая высокий пост в правительстве, Улюкаев неоднократно участвовал в коррупционных схемах: по некоторым сведениям, он лоббировал интересы иностранных банков и компаний в вопросах приватизации госимущества. Следователи не привлекали Улюкаева к ответственности, продолжая собирать оперативный материал. В итоге все закончилось задержанием министра 15 ноября, которое, к слову сказать, вызвало недоумение в бизнес-сообществе.



Видимо, предчувствуя свой скорый арест, сентиментальный министр, питавший слабость к поэзии, написал эти строки:

"До бога далеко. Начальство близко.

Мосты уже разведены повсюду,

И жены, утомившись бить посуду,

Сидят устало. Что еще там в списке?

Совсем немного: пара истин низких

И пара возвышающих обманов.

Ты только дай нам знак: уже не рано.

И мы уходим. Тихо. По-английски".





Сейчас Алексей Улюкаев, лишенный по решению президента Владимира Путина всех должностей, ждет суда в одной из своих элитных московских квартир. Ему несказанно повезло – суд выбрал в качестве меры пресечения министру домашний арест.

"БОРЕЦ" С КОРРУПЦИЕЙ ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО



Антикоррупционное дело в отношении Улюкаева – не первое в череде подобных и, наверняка, не последнее. За два месяца до задержания главы Минэкономразвития следователи ФСБ пришли к своему коллеге-силовику – исполняющему обязанности руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко. Полковник, в чьи обязанности входила борьба с казнокрадством и взяточничеством, припрятал в одной из четырех своих квартир 8 миллиардов рублей. Следователи не ожидали найти у Захарченко десятки килограммов денег, ведь обвинялся он в получении взятки "всего лишь" в 7 миллионов рублей.





Дмитрий Захарченко начал свою карьеру в структуре правоохранительных органов в начале двухтысячных годов. В налоговой полиции он постепенно дослужился до звания полковника. В свои 38 лет имеет три высших образования и степень кандидата экономических наук. Захарченко называют влиятельным "решальщиком", руководившим сбором компромата на крупных бизнесменов. Те якобы готовы были платить ему деньги за то, чтобы избежать уголовной ответственности.

Известно, что у полковника обнаружили документы, относящиеся к офшору, причем данные его владельца совпадают с ФИО бывшего главы банка "Связной" Максима Ноготкова. Также на счетах Захарченко в Швейцарии всплыли 300 миллионов евро. При этом следователи считают, что огромные деньги, найденные у Захарченко в московской квартире, имеют отношение к делу о хищениях 26 миллиардов рублей в "Нота-Банке", у которого в прошлом году отозвали лицензию.





Впрочем, это всего лишь данные, которые удалось "раскопать" журналистам, следствие по делу полковника Захарченко было засекречено через несколько дней после задержания коррупционера в погонах. Эта мера связана с появлением в материалах сведений, имеющих отношение к государственной тайне.

ГУБЕРНАТОР-ВЗЯТОЧНИК НИКИТА БЕЛЫХ

В середине 2016 года в роскошном ресторане в центре Москвы при получении взятки был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Оказалось, что ФСБ разрабатывала главу региона в течение нескольких лет. По данным следствия, Белых получил взятку на общую сумму 400 тысяч евро за покровительство бизнесменам из АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".





На фотографиях, которые распространили силовики, губернатор выглядел испуганным и удивленным. Казалось, что он впервые видит пачки денег, аккуратно разложенные перед ним на столе. Недоумение по поводу ареста чиновника высказывали и его коллеги по бизнесу – до прихода в политику Белых неплохо зарабатывал, занимаясь предпринимательской деятельностью. Сам губернатор назвал полученные им деньги не взяткой, а спонсорской помощью от бизнесменов.





Через некоторое время после ареста президент Владимир Путин своим указом освободил Никиту Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия. Сейчас экс-губернатор арестован, он ждет суда в московском СИЗО "Лефортово". Там он хотел сыграть свадьбу с поэтессой Катрин Рейферт, но пока расписаться с возлюбленной высокопоставленному заключенному не удалось. По некоторым данным, Белых не успел официально оформить развод со своей нынешней супругой Эллой.





После заключения под стражу адвокаты губернатора рассказывали о неких голодовках, которые чиновник объявлял из-за невозможности встретиться с родственниками. Впрочем, позже выяснилось, что речь идет не о голодовке, а о своеобразной диете – Никита Белых просто отказался от большей части тюремного меню, однако есть и пить продолжил.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК ЕВГЕНИЙ ДОД



В июне 2016 года следователи пришли к одному из представителей "касты неприкасаемых" – экс-главе ОАО "РусГидро" Евгению Доду. Оказалось, что еще в 2013 году, в бытность работы в компании, Дод незаконно выписал сам себе "скромную" премию – 353 миллиона рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а суд отправил бывшего топ-менеджера под арест. В целом сумма ущерба, которую нанес Евгений Дод "РусГидро", составляет более 700 миллионов рублей. Также проверяется информация о возможных преступлениях Дода до его прихода в компанию – в частности, во время работы в "Интер РАО" с 1999 по 2008 год. Не исключено, что Дод причастен и к выводу средств из России под фиктивные контракты, а также в отмывании похищенных средств.

Интересно, что незадолго до ареста Дод хотел сбежать из России и предпринимал активные шаги по получению мальтийского гражданства. В этом ему помогал близкий знакомый и деловой партнер – бизнесмен Офер Зив, ранее засветившийся в скандале вокруг поставок российской электроэнергии за рубеж. До этого у членов семьи Дода и у него самого были виды на жительство в Чехии. Арестованный и его защита в ходе судебных процессов постоянно заявляют, что бежать из России ему некуда.





Во время заключения Доду удалось каким-то образом возместить инкриминируемый ему ущерб в размере 73 миллионов рублей (именно на эту сумму он завысил собственную премию). Своей вины в преступлении господин Дод не признает, заявляя, что решение о выплате премии принимал не лично он, а совет директоров "РусГидро". Свой действия по возмещению ущерба бывший руководитель корпорации назвал жестом доброй воли.

Тем временем защита Дода не исключает, что обвинение экс-чиновнику могут и утяжелить. Дело в том, что аналогичную премию Евгений Дод получил в "РусГидро" и по итогам 2014 года, а этот эпизод в уголовном деле пока не фигурирует.





Евгений Дод награжден Орденом Почета и Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, носит почетное звание "Заслуженный энергетик России". Но, похоже, что для следственных органов неприкасаемых нет.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?



Власть взяла курс на борьбу с коррупцией и наступающий год наверняка принесет новые громкие дела и расследования. Задержания высокопоставленных чиновников и бизнесменов в 2016 году наглядно показали, что неприкасаемых для следственных органов нет: ни должность, ни деньги не спасут от ответственности за воровство и коррупцию. Это подтвердил и президент Владимир Путин, комментируя, пожалуй, самое резонансное дело года – взятку Алексея Улюкаева. "Это печальный факт, но власти и дальше будут нетерпимо относиться к любым проявлениям подобного рода", – сказал президент.