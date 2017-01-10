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Улюкаева отняли от няни

Алексей Улюкаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Алексей Улюкаев останется под домашним арестом. Решение вынес 10 января Басманный суд Москвы. Смягчить условия ареста адвокатам также не удалось.
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Бывший глава Минэкономразвития останется под домашним арестом еще два месяца – до 15 апреля 2017 года. Улюкаеву запрещено покидать его квартиру на Минской улице и менять место жительства без особого разрешения. Кроме того, экс-министру запрещены встречи с кем бы то ни было, кроме близких родственников. Ему нельзя отправлять почтовые сообщения или пользоваться средствами связи. Телефон оставлен толшько для вызова скорой помощи или МЧС.

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Алексей Валентинович Улюкаев экс-министр экономического развития России

На заседании, которое прошло 10 января, следователь отметил, что Алексей Улюкаев вину не признал и от дачи показаний отказался. Срок следствия продлен до 15 мая 2017 года. В течение этого времени, считают в СК, экс-министр должен находиться под домашним арестом, так как может оказать давление на свидетелей. Кроме того, некоторые бывшие подчиненные Улюкаева продолжают работать в Минэкономразвития и Росимуществе. Протвопоказаний для ареста следствие не видит: медики, которых вызывал обвиняемый, констатировали, что серьезных заболеваний у подследственного нет.

Бывший министр пытался опровергнуть аргументы следователя. Улюкаев просил суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде. По его словам, скрыться он не может, так как паспорт у него изъяли. Если же суд сочтет такое изменение невозможным, то пусть хотя бы смягчат режим ареста. В частности, экс-чиновник просил допустить няню к его детям 2005 и 2010 годов рождения.

Адвокат Улюкаева считала, что подзащитному можно разрешить и прогулки дважды в день. Кроме того, бывшему министру не мешало бы пройти медосмотр в поликлинике ведомства. Однако как следователь, так и прокурор выступили резко против подобных послаблений.

По их мнению, при таком режиме Улюкаев сможет бесконтрольно общаться со свидетелями, и даже скрыться за границу в страны, где отсутствует визовый режим. Они напомнили, что ранее отклонили возможность допуска уборщицы и няни к подследственному. А в госпитализации Улюкаев не нуждается. Судей аргументация следствия убедила, арест продлили.

Как сообщалось ранее, суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков Улюкаева и жилой дом в Смоленской области. По версии следствия, чиновник потребовал 2 миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". При этом министр угрожал создать препятствия для деятельности нефтяной компании, утверждает СК. Сам Улюкаев заявил, что взятку не вымогал и что это провокация.

Автор: Игорь Силецкий10 января 2017, 17:56

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