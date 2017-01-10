Улюкаева отняли от няни

Алексей Улюкаев останется под домашним арестом. Решение вынес 10 января Басманный суд Москвы. Смягчить условия ареста адвокатам также не удалось.

Бывший глава Минэкономразвития останется под домашним арестом еще два месяца – до 15 апреля 2017 года. Улюкаеву запрещено покидать его квартиру на Минской улице и менять место жительства без особого разрешения. Кроме того, экс-министру запрещены встречи с кем бы то ни было, кроме близких родственников. Ему нельзя отправлять почтовые сообщения или пользоваться средствами связи. Телефон оставлен толшько для вызова скорой помощи или МЧС.

На заседании, которое прошло 10 января, следователь отметил, что Алексей Улюкаев вину не признал и от дачи показаний отказался. Срок следствия продлен до 15 мая 2017 года. В течение этого времени, считают в СК, экс-министр должен находиться под домашним арестом, так как может оказать давление на свидетелей. Кроме того, некоторые бывшие подчиненные Улюкаева продолжают работать в Минэкономразвития и Росимуществе. Протвопоказаний для ареста следствие не видит: медики, которых вызывал обвиняемый, констатировали, что серьезных заболеваний у подследственного нет.

Бывший министр пытался опровергнуть аргументы следователя. Улюкаев просил суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде. По его словам, скрыться он не может, так как паспорт у него изъяли. Если же суд сочтет такое изменение невозможным, то пусть хотя бы смягчат режим ареста. В частности, экс-чиновник просил допустить няню к его детям 2005 и 2010 годов рождения.

Адвокат Улюкаева считала, что подзащитному можно разрешить и прогулки дважды в день. Кроме того, бывшему министру не мешало бы пройти медосмотр в поликлинике ведомства. Однако как следователь, так и прокурор выступили резко против подобных послаблений.

По их мнению, при таком режиме Улюкаев сможет бесконтрольно общаться со свидетелями, и даже скрыться за границу в страны, где отсутствует визовый режим. Они напомнили, что ранее отклонили возможность допуска уборщицы и няни к подследственному. А в госпитализации Улюкаев не нуждается. Судей аргументация следствия убедила, арест продлили.

Как сообщалось ранее, суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков Улюкаева и жилой дом в Смоленской области. По версии следствия, чиновник потребовал 2 миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". При этом министр угрожал создать препятствия для деятельности нефтяной компании, утверждает СК. Сам Улюкаев заявил, что взятку не вымогал и что это провокация.