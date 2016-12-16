Новый кандидат в президенты покорил россиян

Получивший известность в интернете кот-политик по кличке Барсик решил выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году. Пользователи в социальных сетях отреагировали на масштабные политические амбиции представителя кошачьих.

Кот Барсик, ранее по результатам интернет-голосования ставший народным мэром Алтайского края, опубликовал заявление на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте". Как отмечается, кот-кандидат готовит предвыборную программу, которую обещает представить уже в скором времени.

При этом он утверждает, что у него есть масса сторонников и готовится создать виртуальную Партию кота Барсика (ПКБ). Более того, он намерен позвать к себе в соратники ранее получившего известность питомца Приморского сафари-парка козла Тимура, которому в случае победы кота будет предложен пост вице-президента.

Социальные сети с юмором и иронией отреагировали на выдвижение столь неоднозначного кандидата. Некоторые при этом отметили, что он может составить достойную конкуренцию недавно также объявившему об участии в предвыборной гонке оппозиционеру Алексею Навальному.

Барнаульский кот Барсик намерен баллотироваться в президенты России в 2018 годуhttps://t.co/r0ZmHXaz3v pic.twitter.com/creBhUsycS — РИА Новости (@rianru) 16 декабря 2016 г.

Хватит о Навальном и прочих лузерах. На пост президента есть и достойные кандидаты :) https://t.co/Q16GcT6525 — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 16 декабря 2016 г.

У Путина появился реальный конкурент на выборах-2018 (ФОТО). Барнаульский кот Барсик решил идти в... https://t.co/5pn36794MS — Новый Регион Россия (@novy_region) 16 декабря 2016 г.

В палату к Навальному и Полонскому прибыло!



Кот Барсик тоже захотел в Президенты.

Ну он хоть не под следствием.https://t.co/Ura1lsgR4w — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) 16 декабря 2016 г.

«Не голосует только мышь!»: кот Барсик решил баллотироваться в президенты РФ https://t.co/YOpu5pVO8o — Маньяк 1989 (@Maniyak1989) 16 декабря 2016 г.

Шансы Алексея Навального на президентское кресло стремительно падают - в предвыборную гонку включится кот Барсик. — ОбезьянаПоводырь (@Monkey_obscured) 16 декабря 2016 г.

Если не Путин, то кот?

Кот Барсик собирается баллотироваться на пост президента России https://t.co/NrYTLOUPzB — Matrosoff (@Matrosoff2) 16 декабря 2016 г.

Ранее кот Барсик победил по результатам интернет-голосования в городе Барнауле Алтайского края и стал народным мэром региона. Кроме того, более пяти тысяч человек проголосовали недавно на сайте Центробанка России за размещение изображения пушистого политика на новых купюрах.







