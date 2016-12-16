В президентскую гонку включился кот

Известный в Рунете кот по кличке Барсик решил поддержать почин некоторых офлайн-персонажей и также выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2018 году выборах президента России. О намерениях кота говорится на его странице в одной из социальных сетей.

В обращении к посетителям Сети кот Барсик отмечает, что он, как "главный политический кот страны решил побороться за главный государственный пост в стране". По этому поводу он готовит соответствующее программное заявление". Озвучить его обещают в ближайшее время.



Политик из отряда кошачьих утверждает, что у него есть масса сторонников. И они готовятся создать виртуальную Партию кота Барсика (ПКБ).

"Это прагматичные, уверенные в себе люди, искренне любящие свою страну и желающие ее изменить, но при этом не потерявшие здравый смысл и чувство юмора, говорится на странице в соцсети. – Таких людей в современной России большинство, и поэтому Барсик уверен в своей победе."

В заявлении Барсика подчеркивается, что в отличие от разобщенной либеральной российской оппозиции, Барсик готов к компромиссам и уже выразил готовность предложить известному на всю Россию козлу Тимуру сотрудничество в рамках избирательной кампании. "В случае победы на президентских выборах Барсик инициирует возврат поста вице-президента, который предложит популярному в народе парнокопытному политическому союзнику", – говорится в заявлении.

Как стало известно, сторонники кота Барсика планируют в ближайшее время провести в стране серию флешмобов в поддержку своего кандидата. Они призывают присоединиться к акции всех желающих. Предвыборный лозунг у кота-политика остается неизменным: "За Барсика не голосует только мышь!" Напомним, Барсик стал широко известен после того, как победил в интернет-выборах мэра Барнаула.

Ранее стало известно, что о своих президентских амбициях заявили несколько человек. В их числе осужденный за мошенничество Алексей Навальный и находящийся в СИЗО экс-олигарх Сергей Полонский.