Муцениеце показала поклонникам Пизу

Поплавская грубо унизила Пугачеву Тесты Умер муж певицы Натали Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Вторник 1 августа

13:18Муцениеце показала поклонникам Пизу 11:01Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 09:26"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте 08:35Море слез: звезда сериала "Эйфория" скончалась в 25 лет 08:03Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте 06:05Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно 04:10Почему жена изменяет: 5 насущных причин 02:05Стрижка волос: гороскоп на август 2023 года по лунному календарю 00:013 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия 22:49Как обезопасить себя в период "голубой" Луны 22:32В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа 22:17В Ростовской области ребенок утонул в бассейне у дома 22:07В Чертаново задержали четырех подозреваемых в изнасиловании 21:55В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука 21:03Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней 19:54Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 18:13Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая 16:35Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали 13:08"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 11:03Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года 10:58Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится 09:51"Лучше налом": за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей 08:57Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов 06:08Отекают ноги в жару: что делать 04:38Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса "Мисс Москва 2023" 02:33Невролог назвал опасное последствие депрессии 00:395 главных правил удачных покупок на распродаже 22:06Тест: помните яркие роли Александра Ширвиндта в кино? 20:08Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии 19:07Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро 18:11"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью 17:34"Сразу в стационар": 81-летняя Мирошниченко попала в больницу 16:49"Алла будет в дурдоме петь": Поплавская опустила Пугачеву ниже плинтуса 15:51"Мамино чудо": Ольга Орлова празднует 7-летие своего приемыша 15:01Мужа нашли мертвым: певица Натали стала вдовой 14:05"Выполнена операция": на лице Долиной проступили следы 12:19"Уже ноги вывернуты": осмотревший Волочкову врач вынес вердикт 11:33Довели: Буланова заплакала на глазах у всех 08:10Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка 06:11Вздернутый нос – первый признак дешевизны 04:20"Рубиновый лес": Одно из самых атмосферных фэнтези, прочитанных за последнее время 02:09"Зависим от адреналина": нумеролог предрекла резкие перемены в жизни Прилучного 00:34Блок на отношения и расцвет карьеры: что происходит в жизни Оксаны Акиньшиной 22:26"Яркая нестандартная внешность": эксперт по перманентному макияжу дала рекомендации Дарье Мороз 20:18Тревел-блогер рассказал о самых полезных лайфхаках для путешествий 17:43Тест: сможете угадать фильм по дачной сцене? 17:23В Рязанской области подросток умер после удара битой во время игры в лапту 16:40Гарика Сукачева экстренно госпитализировали 15:50Анна Седокова сломала ногу в двух местах 15:05В подмосковном Красногорске произошло массовое отравление людей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Муцениеце показала поклонникам Пизу

Муцениеце показала поклонникам Пизу
51

Агата Муцениеце скинула детей на Павла Прилучного и улетела в Италию.

Известная российская актриса Агата Муцениеце оказалась в эпицентре скандала. Звезда полетела в Италию и публично опозорилась. Более того, она самолично продемонстрировала народу свой конфуз.

Несколько дней назад Агата Муцениеце отправилась в Тоскану по рабочим вопросам. Она должна было посетить закрытую премьеру фильма. Разумеется, актриса не могла упустить возможность задержаться и культурно отдохнуть в Италии.

Любимица российской публики даже поделилась снимками с поклонниками. Агата Муцениеце показала народу Пизу. Однако фотография со всемирно известной городской башней слегка шокировала подписчиков звезды.

То ли ветер сильно подул, то ли разрез платья оказался слишком высоким, а может и все вместе. В итоге актриса продемонстрировала поклонникам нижнее белье. Видимо, снимок, по ее мнению, оказался очень удачным, раз попал в соцсети.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Кстати, звезда посетила Италию без наследников. Их Агата Муцениеце скинула на бывшего мужа. Павел Прилучный и Зепюр Брутян тоже отправились на отдых и взяли с собой детей. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Кстати, Павел Прилучный тоже активно делится впечатлениями с отдыха на Мальдивах. Однако его фото с голым торсом не понравилось Зепюр Брутян. Она в комментариях попросила удалить снимок, уточняет ОСН.

1 августа 2023, 13:18
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: на кого из звезд мужья поднимали руку

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Как звезды": суперпремьера в кино с Агатой Муцениеце
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ
Актриса соблазнительно развела ноги перед камерой. Екатерина Климова в отличной форме! Многие женщины "бальзаковского возраста" едва ли не лопаются от зависти при виде очаровательной актрисы с горящими глазами.

"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте

"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте
Выпускница "Фабрики звезд" рассказала о незабываемом моменте жизни. Юлия Савичева оказалась под давлением. Яркая певица предалась воспоминаниям о ветреной поре юности, когда ей хотелось думать отнюдь не о школьной литературе.

Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко

Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко
Накануне стало известно, что Ирина Мирошниченко попала в больницу. Актриса чувствовала себя неважно еще неделю назад.

Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая

Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая
Анастасия Волочкова отреагировала на скандал с участием певицы Славы и пластического хирурга. Уже около недели пресса и граждане активно обсуждают скандал вокруг известного пластического хирурга Тимура Хайдаров, которого российские звезды обвинили в непрофессионализме.

Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали

Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали
Певица Натали прожила в браке более 30 лет, супруги воспитывали троих сыновей. Известная российская певица Натали была особенно популярно в 90-е года.

Выбор читателей

30/07Вск"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью 30/07ВскМужа нашли мертвым: певица Натали стала вдовой 30/07Вск"Алла будет в дурдоме петь": Поплавская опустила Пугачеву ниже плинтуса 31/07Пнд"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 30/07Вск"Выполнена операция": на лице Долиной проступили следы 30/07ВскКак Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро