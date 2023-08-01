Муцениеце показала поклонникам Пизу

Агата Муцениеце скинула детей на Павла Прилучного и улетела в Италию.



Известная российская актриса Агата Муцениеце оказалась в эпицентре скандала. Звезда полетела в Италию и публично опозорилась. Более того, она самолично продемонстрировала народу свой конфуз.

Несколько дней назад Агата Муцениеце отправилась в Тоскану по рабочим вопросам. Она должна было посетить закрытую премьеру фильма. Разумеется, актриса не могла упустить возможность задержаться и культурно отдохнуть в Италии.

Любимица российской публики даже поделилась снимками с поклонниками. Агата Муцениеце показала народу Пизу. Однако фотография со всемирно известной городской башней слегка шокировала подписчиков звезды.

То ли ветер сильно подул, то ли разрез платья оказался слишком высоким, а может и все вместе. В итоге актриса продемонстрировала поклонникам нижнее белье. Видимо, снимок, по ее мнению, оказался очень удачным, раз попал в соцсети.

Кстати, звезда посетила Италию без наследников. Их Агата Муцениеце скинула на бывшего мужа. Павел Прилучный и Зепюр Брутян тоже отправились на отдых и взяли с собой детей. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Кстати, Павел Прилучный тоже активно делится впечатлениями с отдыха на Мальдивах. Однако его фото с голым торсом не понравилось Зепюр Брутян. Она в комментариях попросила удалить снимок, уточняет ОСН.