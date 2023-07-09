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Воскресенье 9 июля

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Не спортом единым: как Алина Загитова заработала целое состояние

Не спортом единым: как Алина Загитова заработала целое состояние
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Популярная фигуристка и телеведущая оказалась миллионершей.

С самого начала своей карьеры, Алина Загитова вызывает восхищение и аплодисменты со стороны публики. Ее яркие, стремительные выступления на катке, ее техника, грация и эмоциональное исполнение номеров сделали ее одной из самых успешных и узнаваемых фигуристок в мире.

После завоевания золотой медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, Загитова стала настоящей легендой. Ее безупречные выступления в одиночном катании приковывают внимание зрителей со всех уголков планеты. Неудивительно, что она быстро завоевала все возможные титулы, включая чемпионства мира и Европы.

Но не только в мире фигурного катания Алина Загитова покоряет вершины. Она также является одной из самых богатых фигуристок, и ее состояние постоянно растет. По данным AllFamousBirthday, к 1 июня 2023 года состояние Алины составляет около 5 миллионов долларов.

Финансовый успех Алины обусловлен не только ее талантом в фигурном катании, но и успешными сотрудничествами и спонсорскими контрактами. Она подписала выгодный контракт с известным брендом, украсила обложку женского журнала и стала послом спорта для российской нефтяной компании. Алина также активно участвует в общественных и культурных мероприятиях.

9 июля 2023, 16:45
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

Фото: Maksim Konstantinov/
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com

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