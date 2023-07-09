Не спортом единым: как Алина Загитова заработала целое состояние

Популярная фигуристка и телеведущая оказалась миллионершей.

С самого начала своей карьеры, Алина Загитова вызывает восхищение и аплодисменты со стороны публики. Ее яркие, стремительные выступления на катке, ее техника, грация и эмоциональное исполнение номеров сделали ее одной из самых успешных и узнаваемых фигуристок в мире.



После завоевания золотой медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, Загитова стала настоящей легендой. Ее безупречные выступления в одиночном катании приковывают внимание зрителей со всех уголков планеты. Неудивительно, что она быстро завоевала все возможные титулы, включая чемпионства мира и Европы.



Но не только в мире фигурного катания Алина Загитова покоряет вершины. Она также является одной из самых богатых фигуристок, и ее состояние постоянно растет. По данным AllFamousBirthday, к 1 июня 2023 года состояние Алины составляет около 5 миллионов долларов.

Финансовый успех Алины обусловлен не только ее талантом в фигурном катании, но и успешными сотрудничествами и спонсорскими контрактами. Она подписала выгодный контракт с известным брендом, украсила обложку женского журнала и стала послом спорта для российской нефтяной компании. Алина также активно участвует в общественных и культурных мероприятиях.