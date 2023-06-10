"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты

Знаменитая олимпийская чемпионка Алина Загитова стала звездой на свадьбе.



В минувшую пятницу тренер Даниил Глейхенгауз и журналистка Ольга Паутова устроили праздник по случаю бракосочетания. В разгар свадебной вечеринки российская фигуристка Алина Загитова поймала букет невесты.

Многие спортсмены верят в приметы и традиции, и знаменитая брюнетка не стала исключением. Как только невеста бросила букет, Алина Загитова рванула навстречу и ловко его схватила, вызвав восхищенные взгляды окружающих.

Процесс борьбы за букет попал на видео, чемпионка разместила его в личном телеграм-канале. При этом желание вступить в брак знаменитость не прокомментировала, но, как девушка молодая и амбициозная, скорее всего, порадовалась пойманным на свадьбе цветам. В таких случаях принято говорить о том, что судьба подала знак незамужней звезде. К тому же Алина Загитова недавно отметила 21-летие и имеет все шансы пойти под венец.

Однако в комментариях к видео поклонники решили, что фигуристке еще рано выходить замуж. "Алина спортсменка и перфекционист в любом состязании… поэтому и тут первая, а замуж рановато", "Алина, шикарная красавица! Рано!", "Алина, рано замуж, отдай букет", – отреагировали фанаты Загитовой.