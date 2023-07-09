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Восхитившая поклонников своим видом Ходченкова намекнула на новые отношения

Восхитившая поклонников своим видом Ходченкова намекнула на новые отношения
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Светлана Ходченкова в очередной раз восхитила публику своим видом. Не остался равнодушным даже муж Елизаветы Боярской.

В сфере шоу-бизнеса принято восхищаться холостыми мужчинами, которых часто называют завидными холостяками. Взрослая женщина таких восторгов, как правило, не удостоена, и у общественности сразу возникает множество вопросов.

Светлана Ходченкова стоит особняком среди всех отечественных актрис. Личная жизнь артистки с течением времени все больше обрастает слухами. Сама актриса не сильно беспокоится по этому поводу и дает обывателям пространство для фантазий и домыслов.

Недавно Ходченкова обнародовала в социальных сетях фото, которое некоторым светским обозревателям показалось провокационным. На этот раз знаменитость решила побаловать народ, показав легкий летний образ. Актриса предпочла платье с открытой спиной, под которое решила не надевать белье.

Ракурс снимка оказался таким, что аккуратная грудь актрисы показалась из прорези в платье. Внимание смогла перетянуть на себя разве что кокетливая улыбка артистки. Не последнюю роль для образа сыграли белая сумочка и солнцезащитные очки.

Под снимком Ходченкова оставила лаконичную подпись — смайл в виде сердец. Многие сочли это намеком на то, что сердце звезды больше не свободно. Пройти мимо не смогли не только преданные фанаты, но и коллеги по цеху.

Не сдержал восторга даже супруг Елизаветы Боярской. К слову, он активно следит за жизнью своих прославленных коллег в социальных сетях.

9 июля 2023, 16:20
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты в Голливуде

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

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