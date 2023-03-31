Снова одна: Стареющую Ходченкову бросил новый бойфренд

Светлана Ходченкова расстроена.

Знаменитая актриса, как и любой человек, с годами не молодеет. Для женщины это особенно пугающе, ведь с прибавлением лет шансов на создание семьи становится меньше. В светской тусовке ходили слухи о том, что блондинка искренне мечтала выйти замуж за Георгия Петришина и родить ребенка. Но в итоге свадьба сорвалась, отношения развалились, а стареющая Светлана Ходченкова так и не обзавелась мужем.

Недавно у поклонников появился повод для радости за актрису. На мероприятиях она стала появляться в компании таинственного незнакомца. И, судя по тому, как они ворковали у всех на виду, это была больше чем дружба. Появился лучик надежды на то, что звезда наконец-то построит семью и будет счастлива.

Однако на днях Светлана Ходченкова посетила премьеру сериала "Актрисы" снова одна. Новый бойфренд, который сопровождал ее на мероприятиях ранее, бросил звезду. При этом пока не понятно, расстались ли возлюбленные. Вполне возможно, что у таинственного незнакомца просто нашлись дела поважнее, именно поэтому он оставил свою возлюбленную в день премьеры картины с ее участием без поддержки.

Но стоит отметить, что те, кто присутствовал на показе, заметили, что актриса была в не лучшем настроении, хотя для главной героини сериала должно быть наоборот. СМИ пишут что лицо ее на красной дорожке было печальным, а фотографам она улыбнулась лишь пару раз. Остается надеяться, что грусть Светланы Ходченковой связана с другими событиями.