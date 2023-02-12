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Шоу-бизнес
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда

Вспоминаем голливудские фильмы с отечественными звездами.
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Константин Хабенский не раз снимался в голливудских фильмах, которые стали настоящими хитами проката. Актера можно увидеть в таких зарубежных кинолентах, как "Особо опасен" (2008, реж. Тимур Бекмамбетов), "Шпион, выйди вон!" (2011, реж. Томас Альфредсон), "Война миров Z" (2013, реж. Марк Форстер) и "Черное море" (2014, реж. Кевин Макдональд)

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ворвалась в индустрию Голливуда в свое время и Светлана Ходченкова. В ее фильмографии две зарубежные картины – "Шпион, выйди вон!" (2011, реж. Томас Альфредсон) и "Росомаха: Бессмертный" (2013, реж. Джеймс Мэнголд). В последнем актриса исполнила роль главной злодейки.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Полюбоваться на обворожительную российскую актрису Юлию Снигирь можно в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" (2013, реж. Джон Мур). Это единственная голливудская полнометражная кинолента в фильмографии 39-летней артистки.

Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com

Юрий Колокольников был замечен в таких зарубежных фильмах, как "Перевозчик: Наследие" (2015, реж. Камиль Деламарр), "Телохранитель киллера" (2017, реж. Патрик Хьюз), "Призрачная шестерка" (2019, реж. Майкл Бэй) и "Довод" (2020, реж. Кристофер Нолан), а также в сериале "Игра престолов".

Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com

Российский актер Владимир Машков, можно сказать, покорил Голливуд. В его фильмографии: "Танцы в "Голубой игуане" (2000, реж. Майкл Рэдфорд), "В тылу врага" (2001, реж. Джон Мур), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011, реж. Брэд Берд).

Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Автор: 12 февраля 2023, 06:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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