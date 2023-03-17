Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Пятница 17 марта

20:40Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо 19:50Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор 19:00"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи 18:20"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы 18:20"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг 18:00Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности 17:40"Лучше жалеть о том, что сделал": Проклятая на родине Тодоренко бежит из России 17:20"Наживается на простых людях": собирающую с поклонников деньги Дакоту публично пристыдили 17:00Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело 16:40Собчак против Манучарова, а Бледанс – против Погребняк: скандалы недели в 4 выпуске "На днях" 16:20"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость брошенного замка Пугачевой и Галкина* 16:00Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты 15:20Надеется стащить кусочек: Облизывающийся на мороженое пес взорвал Сеть (видео) 15:00Забрали: Семья раскрывшей правду о сурмаме Орловой потеряла новорожденную дочь 14:40"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка 14:20Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет 14:00"Взасос": рискнувшую на близость 73-летнюю Пугачеву дерут как сидорову козу 13:40Божий одуванчик: как выглядит сегодня ушедшая в монастырь 80-летняя актриса Ольга Гобзева 13:20Ампутаций не было: Правду о состоянии надувшего россиян Костомарова слили в Сеть 13:00Панин показал свой член на потеху публике: фото 12:40Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева 12:20Самые любимые места отдыха россиян внутри страны: рейтинг зимнего сезона 12:00Долой УК: собственников жилья наделят большей свободой 11:20"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 11:00Когда менять зимнюю резину на летнюю – ответил специалист 10:40"Все больше влюбляюсь": Порвавшая с Пресняковым Подольская похвасталась новым мужиком 10:20"Просил меня еще и еще": участник "Голоса" о встрече с Аксютой и критике Гагариной 10:00"Такого не было ни разу": сосед стрелявшего с балкона жителя многоэтажки пустился в откровения 09:40"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком 09:20Профессиональные провокаторы гипнозом и внушением выудили из доверчивой Новиковой интимный секрет 09:00"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 08:40Спрос на "вторичку" вырос на четверть 08:20Потерять работу и завалить экзамен: Всего одна ошибка в одежде ставит на будущем крест 08:00Выбираем дачный участок: советы профессионалов 06:10Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса 04:14Вклады в 2023: подводные камни банков с выгодными условиями 02:09В Петербурге ожил рынок аренды "элитки" 00:01День Герасима Грачевника: что нельзя делать 17 марта 22:30Это ловушка: Началова позвала с того света совершившего роковую ошибку Костомарова 22:10Как подготовить питомца к поездке на дачу? Отвечает ветврач 21:20Стали известны самые распространенные виды аллергии среди россиян 19:20Дата свадьбы и место: Буланова раскрыла тайну подготовки торжества 18:40Подключенный к проводам Киркоров показал голое тело после операции 18:00Отказывается от воды: жизнь измотанной Заворотнюк поставили на счетчик 17:20Новая модель экономики России: о чем говорил Путин на РСПП 16:20Вся блестит и розовая: измученная мокрая Седокова раздвинула складку на камеру 16:00"У нее огромный": под одеждой красотки Лолиты нашли мужской болт 15:20"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному 15:00Как у Костомарова: 56-летняя Литвинова после страшного диагноза показала ампутированную ногу 14:40"Ничего хорошего": Подсевшую на уколы Пугачеву с изуродованным лицом срочно отправили в больницу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо

Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо
342

Светлана Ходченкова поразила поклонников своим видом.

40-летняя Светлана Ходченкова по сей день остается одной из самых востребованных актрис в России. Поклонники проявляют к ней повышенный интерес. Они в ежедневном режиме следят за новыми публикациями звезды в популярной соцсети и стараются не пропустить ни одну.

Например, недавно Ходченкова поделилась с фанатами довольно эффектным образом. Она выложила снимок, на котором позирует в бежевом платье в пол с вырезом от бедра. Нельзя не заметить то, как похудела Светлана за последнее время. Актриса отощала, вероятно, из-за регулярных тренировок и занятий танцами.

Интернет-пользователи остались в восторге от образа звезды российского кино. Один из поклонников написал, что Светлана Ходченкова – это неземное существо. "Неземная", "Что за дива?", "Красота и очарование", – цитирует фанатов "Экспресс-газета".

Фото: соцсети

Не так давно Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе. Она вышла в свет с таинственным незнакомцем. Папарацци смогли сделать несколько снимков актрисы и ее загадочного спутника. Подробнее об этом можно узнать в одном из выпусков ютуб-шоу "На днях".

Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией

17 марта 2023, 20:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Гагарина, Фадеев, Ходченкова: экстремально похудевшие звезды России

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com | Фото: t.me/maxfadeev1
Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com

По теме

Округлившаяся Ходченкова явила миру нового человека: Девочка

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор

Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор
Анна Семенович представила донельзя отретушированные снимки, и поклонники лишь подсмеялись над ней.

"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи

"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи
Эвелина Бледанс высмеяла переделанную Марию Погребняк, чем вызвала недоумение у публики.

"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы

"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы
Костенко намекнула на четвертую беременность.

"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг

"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг
Анастасия Волочкова считала журналистку Алену Жигалову другом, но та, по словам балерины, ее подставила.

Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности

Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности
Костомаров получил новые тяжелые осложнения .

Выбор читателей

16/03Чтв"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному 16/03ЧтвРоссияне прощаются с Викой Боней: Сгоревшее тело звезды "Дома-2" поместили в черный ящик 17/03Птн"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 16/03Чтв"Ничего хорошего": Подсевшую на уколы Пугачеву с изуродованным лицом срочно отправили в больницу 17/03Птн"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 16/03Чтв"Ждали шесть месяцев": забеременевшая Маркл сделала важное объявление