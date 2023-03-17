Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо

Светлана Ходченкова поразила поклонников своим видом.

40-летняя Светлана Ходченкова по сей день остается одной из самых востребованных актрис в России. Поклонники проявляют к ней повышенный интерес. Они в ежедневном режиме следят за новыми публикациями звезды в популярной соцсети и стараются не пропустить ни одну.

Например, недавно Ходченкова поделилась с фанатами довольно эффектным образом. Она выложила снимок, на котором позирует в бежевом платье в пол с вырезом от бедра. Нельзя не заметить то, как похудела Светлана за последнее время. Актриса отощала, вероятно, из-за регулярных тренировок и занятий танцами.

Интернет-пользователи остались в восторге от образа звезды российского кино. Один из поклонников написал, что Светлана Ходченкова – это неземное существо. "Неземная", "Что за дива?", "Красота и очарование", – цитирует фанатов "Экспресс-газета".

Не так давно Светлану Ходченкову заподозрили в новом романе. Она вышла в свет с таинственным незнакомцем. Папарацци смогли сделать несколько снимков актрисы и ее загадочного спутника. Подробнее об этом можно узнать в одном из выпусков ютуб-шоу "На днях".

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