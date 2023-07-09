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Воскресенье 9 июля

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Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем

Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем
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Звездные пары из новой подборки "Дни.ру" распадаются и воссоединяются, будто по графику. Зависимость или настоящая любовь? Вот и вопрос на засыпку.

Хип-хоп артист Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, и бизнесвумен Оксана Самойлова проверили чувства не только временем, но и испытаниями. Супруги несколько раз оказывались на грани развода, жили отдельно, но крепкий брак ничто не смогло разрушить. Пара воспитывает четверых детей, которые, вне всяких сомнений, способствуют семейному счастью.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Продюсер и основатель группы "На-На" Бари Алибасов и народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака в 2018 году и развелись в 2021-м на фоне скандала с имуществом. После разрыва актриса осталась неравнодушна к музыканту и простила ему одиозные выходки. Трепетное общение певца с артисткой продолжилось даже на расстоянии. Вскоре Алибасов заявил Федосеевой-Шукшиной, что снова сыграет с ней свадьбу, как только решит вопросы с наследством.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

Что происходит между рэпером Алексеем Долматовым (с псевдонимом Гуф, — Прим. ред.) и его бывшей женой Айзой? Точно никто не знает, кроме них самих. Развод состоялся в 2013-м после пяти лет брака, но блогерша до сих пор следит за личной жизнью экс-супруга и комментирует его союз с нынешней спутницей. Катаясь на эмоциональных качелях, Айза и Гуф устраивают разборки из-за общего сына, который мечтает о нормальной семье, как и все дети.

Фото: соцсети

Однако поклонники уверены, что Айза и Гуф созданы друг для друга. В перерывах между скандалами брюнетка регулярно намекает на воссоединение с рэпером. "Снова баба Гуфа", — пишет о себе Айза. Видимо, любовь не ржавеет, ведь она такая своеобразная.

Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

9 июля 2023, 22:09
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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