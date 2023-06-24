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Суббота 24 июня

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Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса
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Кто из звезд российского шоу-бизнеса завел наибольшее количество детей?

На днях Оксана Самойлова заявила о том, что с удовольствием бы родила от своего мужа Джигана пятого ребенка. Единственное, что останавливает ее – понимание того, что каждому из малышей требуется все больше родительского внимания, лишать которого их сейчас нельзя.

Но кто же из звезд переступил через все страхи и отдался порыву вновь стать отцом или матерью? Узнаем вместе с редакцией Дни.ру!

Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Михаил Пореченков может похвастаться большой семьей. Два брака подарили ему пятерых детей: двоих девочек и, соответственно, троих сыновей. Более того, подрастает у актера и маленькая внучка – ее произвела на свет жена старшего сына Михаила.

Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Перещеголял его актер Иван Охлобыстин. Он – отец шестерых детей, которые рождены были в браке с его единственной Оксаной Арбузовой. К слову, для немыслимого количества человек он стал еще и крестным отцом: 50 жителей России, среди которых есть и звезды шоу-бизнеса, могут обратиться к Ивану за ценным советом.

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Не отстает и ныне находящийся в СИЗО Михаил Ефремов. Он также шесть раз услышал первое "папа". Наследников и наследниц ему подарили 5 его возлюбленных.

Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

А вот Никита Михалков нажил четверых детей: сына в браке с Анастасией Вертинской и сына, а также дочерей с браке с Татьяной Михалковой. С ней, к слову, режиссер состоит в браке уже 40 лет.

Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Сколько же детей и у актрисы Екатерины Климовой. Три брака подарили ей четверых наследников, однако актриса, которой исполнилось 45, совершенно не выглядит утомленной и находится в прекрасной физической форме, которой ее поклонники регулярно делают комплименты. И в этом они с Оксаной Самойловой заслуживают похвалы.

24 июня 2023, 20:15
Оксана Самойлова, Джиган и дети пары. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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