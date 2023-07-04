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Вторник 4 июля

21:00"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо" 20:20“Это молитва”: Малышева провела ритуал в эфире Первого канала 19:3686-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой 17:37Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы 16:14"Состояние тяжелое": в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты 15:10Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице 14:20Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей 14:17Миллион в месяц: молодой фаворит Пугачевой занялся далеким от музыки бизнесом 13:40В Москве мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро Курская 13:20На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток – видео 13:00Домогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена 12:00Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции 11:20Вторичное жилье подорожало на 5% 11:00В России хотят узаконить выселение из квартиры за шум 10:41Спрос на жилье в трейд-ин резко снизился 10:07Лишилась дома и денег: Лену Ленину обманул застройщик 09:20Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры 08:40Как выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 08:40Врач рассказала о редких типах аллергии 08:20"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной 08:20Почему мужчины могут сбросить вес легче: обьясняет диетолог 08:00Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки 06:43Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле 04:23"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела 02:19Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре 00:08Психолог раскрыл вред гиперопеки 22:13Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением 21:39"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов 21:00Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену 20:40Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту 20:20Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер 20:00Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей 19:40"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину 19:2069-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости 19:00Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму 18:40Застройщики из Питера осваивают столицу 18:20"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 18:00Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля 17:40"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет 17:20"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой 17:00Почему мужчины изменяют своим любимым? 16:40Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года 16:20"Снова эксклюзивно наш": Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ 16:00В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон 15:40Какие долги переходят по наследству вместе с недвижимостью: объяснил нотариус 15:20"Вся переделанная": россияне обвинили "Мисс Москву – 2023" в пластике 15:00"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу 14:40Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова 14:20Дочь Успенской показала стройную фигуру в купальнике 14:00"Взрослая женщина!": Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене
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“Это молитва”: Малышева провела ритуал в эфире Первого канала

“Это молитва”: Малышева провела ритуал в эфире Первого канала
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Телеврач Елена Малышева произнесла в эфире своего шоу слова, которые считает особенными.

Глядя на Елену Малышеву, сложно сказать, что она вообще когда-либо унывает. Кажется, она всегда находится в хорошем расположении духа и всегда готова заботится о людях, давать различные советы. Телеврач верит в лучшее и предупреждает россиян об опасностях.

В эфире шоу "Жить здорово!", которое показывает Первый канал, Малышева подает сложный материал медицинского характера в позитивном русле, чтобы понимал каждый. В конце недавнего выпуска программы она устроила ритуал при поддержке коллег и даже представила публике небольшую речь – "молитву".

По просьбе Елены Васильевны врач-кардиолог Герман Гандельман произнес: "Нам с вами было хорошо, пусть и вам будет жить здорово". На что Малышева сказала: "Это молитва". То были последние слова в выпуске передачи "Жить здорово!" от 4 июля 2023 года.

Ранее Елена Малышева резко изменила внешность. Она показала, как выглядела бы, если бы ее ближайшими предками были темнокожие. Телеведущая осталась довольна необычным преображением. Также доктор показала, как выглядела бы журналистка Елена Ханга, если бы ее родственники были из Сибири. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

4 июля 2023, 20:20
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал / "Жить здорово!" ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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