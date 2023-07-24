Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле

Анита Цой производит впечатление жизнерадостного человека. Всегда ли так было?

Уже более 30 лет Анита Цой в браке со своим мужем Сергеем. Артистка познакомилась с будущим избранником на курсах корейского языка. Влюбленные сыграли свадьбу в 1990 году, а спустя два года на свет появился их единственный ребенок.

Сейчас влюбленные готовятся отмечать очередную годовщину — "каменную свадьбу". Подобное название хорошо отражает суть даты — принято считать, что за столь длительное время отношения становятся крепкими и надежными.

При этом примечательно, что Анита не сама выбирала себе супруга. На этом настояла ее строгая мать Элоиза Санхымовна.

"По знакам Зодиака я и мой муж – полная противоположность друг другу. Он – Телец, земной знак, а я – Водолей, творческий, воздушный. И все гороскопы советуют в таком случае бежать друг от друга, потому что понимание невозможно", — цитирует звезду издание "Утро.ру".

Артистка призналась, что в ту пору у нее не было выбора. Ее и избранника женили по корейским традициям. Цой переживала это нелегко. Тогда она нервничала, переживала, ходила вокруг дома с чемоданом с намерениями уйти. Все же потом она приняла волю матери: "Мама, я сделаю как ты хочешь. Но потом ты сама плакать на моей могиле! Будешь заливаться горючими слезами, что так поступила со своей дочкой".