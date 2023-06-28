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Среда 28 июня

12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии
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"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой

"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой
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Катя Лель утверждает, что может помогать людям. У нее особый дар, который поправил здоровье Аниты Цой.

Исполнительница песни "Муси-Пуси" получила известность не только благодаря своему музыкальному творчеству. В последние годы ее обсуждают из-за рассказов о встрече с инопланетянами, которая произошла, по ее словам, еще в детстве. Остается лишь гадать, почему Катя Лель молчала столько лет. На днях она поделилась еще одной историей из своей жизни, а натолкнул ее на это недуг Аниты Цой.

В разговоре с журналистами Пятого канала, блондинка поведала о том, что с 16 лет обладает даром – оказывать помощь людям благодаря энергии, которую через нее пускают высшие силы света. Правда, в полной мере пользоваться этой способностью она смогла только сейчас, а опробовать его решила на своих коллегах по творческому цеху.

Так, певица смогла помочь Аните Цой, которая сломала палец на ноге прямо перед важным концертом. И Катя Лель утверждает, что вылечила звезду, и помогли ей в этом как раз высшие силы. Стоит отметить, что поправляла здоровье звездной приятельницы она по телефону, без личного присутствия. Выступление певицы было запланировано на 1 октябре, а 26 сентября она уже была без костылей.

"Это было чудо. Я просто сидела и рыдала от счастья. Я понимала, какой это был труд, какая ответственность за жизнь другого человека", – рассказала Катя Лель о волшебном исцелении Аниты Цой.

28 июня 2023, 12:10
Анита Цой. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

По Дмитрию Колдуну сходит с ума молодежь.
Юлианна Караулова веселилась и радовалась.
Родион Газманов - певец и ведущий в одном лице.
С Дианой Арбениной хотели сделать селфи даже звезды.
Марина Кравец - радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа - была в студии как дома.
Конькобежке Светлане Журовой есть что рассказать.
Собравшиеся обратили внимание, что Анита Цой округлилась. Возможно, все дело в наряде.
"Мурзилки" переехали в вечерний эфир.

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