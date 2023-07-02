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Воскресенье 2 июля

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"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике

"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике
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Певица поделилась фотографиями с отдыха.

Звезда российской эстрады Анна Семенович в своем профиле в соцсетях поделилась мнением о том, что лучше – быть худой или иметь формы? Актриса уверяет, что главное – быть счастливой и полюбить себя вне зависимости от внешнего вида.

Анна Семенович признается, что она не боится меняться и даже поправляться. Она считает, наше тело постоянно подвержено изменениям: мы можем похудеть, поправиться на несколько килограммов, искать помощь у косметологов, чтобы "прокачать" свою красоту, и все это является нормальным.

Но все же Семенович уверена, самое важное – внутреннее состояние. Артистка отметила, что все зависит от наших мыслей и установок. Счастье и уверенность в себе никак не связаны с физическими параметрами. Вес – это всего лишь цифра на весах, которая ни в коей мере не определит наше счастье и удовлетворение от жизни.

Сейчас Анна Семенович находится на отдыхе в Турции. Фотографиями в купальнике она делится со своими поклонниками. Артистка не стесняется своего тела и с уверенностью позирует перед объективом камеры.

Но не всем новые фото певицы пришлись по душе. В комментариях пользователи раскритиковали артистку: "Если бы ты принимала себя, то не фотошопила бы фотографии", "Как будто беременная", "Уж лучше сбросить 10 кг", "Похожа на молодого Николаева без усов".

2 июля 2023, 13:44
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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Самые неудачные наряды российских звезд

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

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