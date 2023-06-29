Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции

Анна Семенович оторвалась на шведском столе во время отдыха и не стала себя ни в чем ограничивать.

45-летняя российская певица Анна Семенович всегда откровенно общается с поклонниками и не скрывает своих недостатков. Певица не скрывает, что считает себя аппетитной пышкой, но ведь именно за это ее и любят многие фанаты.

Несколько месяцев назад артистка решилась на усовершенствование внешности и сделала липосакцию. Однако результат продержался недолго, и Анна Семенович вскоре вернулась к своим прежним пропорциям.

Сейчас бывшая солистка "Блестящих" находится на отдыхе в Турции, где наслаждается морем, солнцем и вкусной едой. В своем аккаунте она размещает откровенные фото и видео без фильтров. Многие заметили, что от недавних манипуляций с внешностью у Семенович не осталось и следа.

Сама Анна Семенович даже не стала скрывать, что на отдыхе у нее произошел срыв и она вдоволь наелась вафель и мороженого.

"Тут очень вкусная еда, вчера я сорвалась и наелась сладкого, но сегодня у меня разгрузочный день, идем в рыбный ресторан", – рассказала Семенович.

Напомним, к своим 45 годам Анна Семенович так и не обзавелась мужем и детьми, хотя она часто рассказывает в соцсетях о сыплющихся как из рога изобилия предложениях руки и сердца. Артистка не отрицает, что мечтает встретить достойного мужчину, но пока такового нет в поле ее зрения.