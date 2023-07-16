Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева

Мемориальная доска Борису Моисеева открылась на доме №54 на улице Челюскинцев в Могилеве. Присутствовавший на торжественной церемонии скульптор Филипп Трушин в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал, что параллельно с созданием доски работал и над памятником певцу, который откроют в сентябре на Троекуровском кладбище столицы.

"Памятник будет шедевральный, 2, 5 метра высотой, – обещает скульптор. – Это такой синтез танца, и любви, выраженный в бронзе и граните. Мне, когда я лепил эскиз, пришлось выучить кусочек танца Моисеева ("Боль разлуки" – Прим. ред.), чтобы понять его сущность и передать потом в монументе. Борис будет очень узнаваем – там будет и портрет, и скульптура в полный рост".

Поклонники спрашивают, появится ли мемориальная доска не только в Беларуси, но и на доме Моисеева в центре Москвы, на улице Краснопролетарской. "Там это сделать сложнее, поскольку по закону должно пройти не менее пяти лет со дня смерти человека, прежде чем его имя будет увековечено на мемориальной доске", – пояснил "Дни.ру" директор и душеприказчик Моисеева Сергей Горох.

Напомним, Борис Моисеев в свое время прославился именно благодаря Примадонне. В 80-х он организовал трио "Экспрессия", где был солистом. Примадонна заметила талантливого танцора и решила помочь ему. Певица помогала ему и в непростые времена – выхаживала после инсульта. А когда Бориса не стала, она, по словам Сергея Гороха, сделала серьезный вклад – финансово помогла с организацией похорон певца и танцора. "Алла Борисовна была первым человеком, который узнал об уходе Бориса, – признался Горох. – Я ей позвонил, и оба долго молчали".