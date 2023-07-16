До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску

27 сентября исполнится год со дня смерти танцора и певца Бориса Моисеева. Посвященные скорбной дате мероприятия начались уже сегодня – в Могилева, на малой родине артиста, открылась мемориальная доска. Ее появление было приурочено к проходящему сейчас в Беларуси фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске", на который Боря часто приезжал при жизни. Корреспондент "Дни.ру" приехал Могилев на торжественную церемонию.

Детство и юность Бориса Моисеева прошли в Могилеве, что в 181 километре от белорусской столицы. Будущая эстрадная звезда родилась и жила в называемом в народе "сером" доме №54 на улице Челюскинцев с 1954 по 1968 годы. Отсюда он уедет в Минск, где поступит в хореографическое училище.

"Когда-нибудь тут будет табличка с надписью: "Здесь родился и жил Борис Моисеев", – любил говорить певец, когда возвращался на свою малую родину. Так и случилось в итоге.

Открытая под занавес "Славянского базара в Витебске" мемориальная доска – это метровая медаль, выполненная из гранитного зеркального круга. На нем – узнаваемый профиль Бориса Моисеева, как на обложке одного из самых известных его альбомов "Лебедь", который вышел в 2000-м. До первого инсульта певца, после которого он не сможет до конца восстановиться, тогда оставалось десять лет... По кругу размещена слова артиста: "Я люблю этот город, я люблю этот дом". По задумке скульптора Филиппа Трушина зеркальный черный гранит отражает город, в котором провел свое детство Борис Моисеев, а форма круга символизирует законченность танца.

Стоит заметить, что имя скульптора мемориальной доски Филиппа Трушина стало известно благодаря вдове Владимира Этуша. Елена Этуш нашла 20-летнего студента Суриковской академии, который был тогда без особого опыта и даже без диплома. И поверила в него. В 2020-м на доме 2/9 в Гранатном переулке, где Владимир Абрамович прожил больше 40 лет, была установлена мемориальная доска работы Трушина. А потом и на Новодевичьем кладбище на могиле легендарного актера появился выполненный талантливым скульптором монумент.