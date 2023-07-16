До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску

Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Воскресенье 16 июля

12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 19:04"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску
1

27 сентября исполнится год со дня смерти танцора и певца Бориса Моисеева. Посвященные скорбной дате мероприятия начались уже сегодня – в Могилева, на малой родине артиста, открылась мемориальная доска. Ее появление было приурочено к проходящему сейчас в Беларуси фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске", на который Боря часто приезжал при жизни. Корреспондент "Дни.ру" приехал Могилев на торжественную церемонию.

Детство и юность Бориса Моисеева прошли в Могилеве, что в 181 километре от белорусской столицы. Будущая эстрадная звезда родилась и жила в называемом в народе "сером" доме №54 на улице Челюскинцев с 1954 по 1968 годы. Отсюда он уедет в Минск, где поступит в хореографическое училище.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Когда-нибудь тут будет табличка с надписью: "Здесь родился и жил Борис Моисеев", – любил говорить певец, когда возвращался на свою малую родину. Так и случилось в итоге.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Открытая под занавес "Славянского базара в Витебске" мемориальная доска – это метровая медаль, выполненная из гранитного зеркального круга. На нем – узнаваемый профиль Бориса Моисеева, как на обложке одного из самых известных его альбомов "Лебедь", который вышел в 2000-м. До первого инсульта певца, после которого он не сможет до конца восстановиться, тогда оставалось десять лет... По кругу размещена слова артиста: "Я люблю этот город, я люблю этот дом". По задумке скульптора Филиппа Трушина зеркальный черный гранит отражает город, в котором провел свое детство Борис Моисеев, а форма круга символизирует законченность танца.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Стоит заметить, что имя скульптора мемориальной доски Филиппа Трушина стало известно благодаря вдове Владимира Этуша. Елена Этуш нашла 20-летнего студента Суриковской академии, который был тогда без особого опыта и даже без диплома. И поверила в него. В 2020-м на доме 2/9 в Гранатном переулке, где Владимир Абрамович прожил больше 40 лет, была установлена мемориальная доска работы Трушина. А потом и на Новодевичьем кладбище на могиле легендарного актера появился выполненный талантливым скульптором монумент.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

16 июля 2023, 12:33
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На широкую ногу: с Борисом Моисеевым в могилу закопают 300 тысяч

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Этуш с неба все видит: вдова артиста лезет на стенку после услуг молодого парня
Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами

"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами
Супруга певца откровенно рассказала о пережитом. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже 30 лет. Идеальный брак без измен и скандалов — большая редкость в наши дни, поэтому слухи о разводе звездной четы вполне объяснимы.

"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти
Ведущий шоу "Жизнь и судьба" задел за живое многочисленных фанатов. Борис Корчевников рассказал о большой ошибке. Как бы ни было тяжело и волнительно в жизни, всегда нужно стараться избегать плохих мыслей и действий.

"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся

"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся
Виктор Рыбин пришел на Первый канал без Натальи Сенчуковой. Лидер группы "Дюна" представил очаровательную девушку. В свежем выпуске шоу "Сегодня вечером" ведущий Николай Цискаридзе заговорил о звездных отцах и их детях.

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной
Уроженка Минска Анжелика Агурбаш обожает национальное белорусское блюдо. Ее рецепт популярен среди хозяек. Драники со сметаной — это всегда вкусно! Известная артистка Белоруссии чтит народные традиции.

Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"

Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"
Алексей Потехин приехал на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" с ностальгическими для многих хитами "Чужие губы", "18 мне уже", "Крошка моя". В каждом из них он – автор музыки. Что дает ему право петь их сегодня наряду с бывшим коллегой по группе "Руки Вверх!" Сергеем Жуковым. За кулисами Летнего амфитеатра он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру". "Я могу свободно исполнять эти песни, как соавтор, как обладатель таких же прав, – пояснил Потехин.

Выбор читателей

14/07Птн"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14/07ПтнНазвана причина пожара на даче фигуриста Транькова 14/07Птн"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 14/07ПтнМерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15/07СбтПолитик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 15/07Сбт59-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции