"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека

Певица Анна Семенович рассказала поклонникам о горе, которое произошло в ее окружении.

Анна Семенович два десятка лет сотрудничала с концертным директором Владимиром Цапиром. На днях мужчины не стало, о чем артистка сообщила подписчикам в популярной социальной сети. Певица не могла сдержать слез, ведь для нее он был близким человеком.

Анна публично поблагодарила ушедшего в мир иной Владимира за преданность и порядочность, а также призналась, что ей будет не хватает его. "Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части", – скорбит бывшая солистка группы "Блестящие" в своем аккаунте.

Теперь Семенович придется впервые гастролировать без Цапира. Артистка пообещала найти в себе силы вновь выйти на сцену и посвятить своей следующее выступление другу, в смерть которого она долго не могла поверить. Ведь еще совсем недавно Владимир писал ей по работе, просил дать интервью перед очередным концертом.

Ранее 43-летнюю Анну Семенович раскритиковали за снимок, на котором она запечатлена в купальнике. Певице, которая якобы фотошопит снимки, посоветовали похудеть. "Как будто беременная", – написал тогда один из комментаторов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".