Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью

Жизнь Аллы Пугачевой за границей становится тяжелее, считает экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков.

Почти полтора года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* живет за границей. Артистка обосновалась в Израиле, откуда недавно уехала. Это лето она снова предпочла провести в Латвии, где погода не такая жаркая, как на Земле обетованной.

Как рассказал политик Роман Худяков в своем телеграм-канале, летний климат негативно влияет на здоровье Аллы Борисовны, поэтому она решила провести время в Юрмале, где, кстати, сняла виллу за 15 миллионов рублей. Бывший депутат считает неправильным обсуждать ее деньги, но отметил: они для нее крайне важны.

По словам Худякова, Пугачева была готова отказаться от Родины и любви народа, но только не от денег. Так он озвучил главный страх Аллы Борисовны. "Сколько раз она повторяла в интервью: "Что угодно, но бедной снова не стану", – написал экс-парламентарий.

Также политик отметил: раньше Алле Пугачевой предоставлял виллу в Латвии некий друг со щедрой скидкой, но теперь многие отвернулись от артистки, которая предпочла поддержать своего "муженька-предателя". Поэтому певице приходится раскошеливаться.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022.