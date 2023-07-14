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Пятница 14 июля

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"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой

"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой
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Ведущим многих "Звездных часов" – встреч артистов с журналистам на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске – стал легендарный Сергей Соседов. Критик, музыковед, эксперт, телеведущий – он говорит всегда не в бровь, а в глаз! Корреспондент "Дни.ру" спросил его про отношение к уехавшим звездам.

"У наших звезд нет ни малейшего шанса добиться успеха на Западе, – убежден Соседов. – Потому что русский язык – это другая культура, иная ментальность. Наши тексты гораздо более глубокие, нежели западные, потому что наши эталонные песни зиждутся на великой русской литературе".

По мнению критика, уехавшие звезды зарабатывают теперь на жизнь в Европе и Америке пением в русских ресторанах. "Но Пугачева, конечно, там не станет выступать – ей просто не надо, она уже все заработала на несколько жизней вперед и уже давно все спела", – считает Соседов.

Сергей призывает не делать трагедии из отъезда "звезд". "Уехали единицы – старперы, чьи карьеры давно окончились, – говорит он. – Пугачева, Гребенщиков*, Макаревич* (*признаны в России иноагентами – Прим. ред.) – это все уже пенсионеры. У них уже давно все закончено, их время прошло, больше нельзя выходить на сцену. Всему есть предел – у всего есть свой ресурс! А выходить и трепыхаться на сцене – это уже стыдно. Поэтому уйти надо было достойно, а не так некрасиво".

Соседов признается, что ему очень жаль Пугачеву. "Она была на Олимпе, на вершине, но сама себя разбила, превратилась в осколки. Ей давно было нужно достойно уйти со сцены, перестать петь хлам, чем она занималась в последние годы, – считает Соседов. – Петь ей давно не о чем, нечего и нечем. Из нее давно ушла энергия, глаза жуткие, горб виден! Я смотрел ее последний концерт в Кремле и думал: "Господ, сейчас она рухнет!"

Фото: Дни.ру

Соседов возмущен, что уехавшие артисты из-за рубежа теперь клеймят Родину. "Это некрасиво! Это говорит о них не с лучшей стороны! Россия была и есть, всегда являлась кладезем идей, всего нового и интересного! У нас зародилось все – радио, цветное телевидение, даже первые компьютеры", – пояснил Сергей.

14 июля 2023, 09:36
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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