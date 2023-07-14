"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова

Про состояние основателя группы "На-На" Бари Алибасова слухи ходят самые разные. Корреспондент "Дни.ру" спросил про продюсера у звезды созданного им коллектива у Владимира Политова.

Группа "На-На" приехала в Беларусь для участия в фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Здесь они выступают уже на протяжении трех десятилетий.

"Бари сегодня ведет затворнический образ жизни, – рассказал Политов. – Он отошел от дел, теперь мы всеми выступлениями занимаемся сами. Впрочем, Алибасов никогда и не был нашим концертным директором".

По словам Политова, у Алибасова сейчас проблемы со спиной, ему ходить тяжело. Поэтому он не нагружает себя работой – стал простым пенсионером. С ним рядом женщина по имени Елена, он ухожен, пригляжен, все хорошо, мы созваниваемся. Елена его кормит, гуляет с ним. А Бари следит через Интернет за нашими успехами".

Стоит заметить, что 4 июня 2019 года Алибасов попал в больницу с ожогом желудка и пищевода. Как выяснилось, позже продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Но продюсера удалось спасти. Позже он даже говорил, что смог сохранить отличную эрекцию.