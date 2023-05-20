Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Суббота 20 мая

18:24Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 18:14SHAMAN предложили наградить государственным званием 17:063 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных 16:47Фигуристка Алена Косторная выходит замуж в 19 лет 16:08Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком 15:36Купила квартиру: как Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино" 14:42В новом интервью Бородина рассказала об абьюзе и скупых мужчинах 14:23Эмма Уотсон: как актриса находит утешение после разрыва 13:30Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад 13:03Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино 12:28Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии 11:53"Отец-молодец": у звезды "Однажды в России" Мусагалиева родился сын 11:36Лариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери 11:31Актриса Дарья Калмыкова раскрыла подробности своего развода 11:10Толкалина идет на поправку после хирургического вмешательства 08:27"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата 06:43Как избавиться от колорадского жука на даче? Эффективные лайфхаки 04:1725% квартир на Арбате сдается в аренду 02:35Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу? 00:15Столичные застройщики осваивают Петербург 21:51"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной 21:30Звезда шоу "Уральские пельмени" заявила о желании работать в тюрьме 20:31Дочь Заворотнюк блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в купальнике на яхте 20:01Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее 19:40Какая судьба ждет Джонни Деппа после развода и судов с Эмбер Херд 19:22"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти 18:46Жена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой 17:18"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение 17:12"Умницы и красавицы": Долина и Кудрявцева нарядились в цвета украинского флага 16:40В каких районах Москвы самое дешевое жилье 16:14"Доченька плачет": после 10 лет брака с Чумаковым Ковальчук запела о расставании 15:43Не в России: Вайкуле раскрыла местонахождение Меладзе 15:02Экс-звезда "Фабрики" Савельева раскрыла эмиграцию 14:51Экс-жена Смольянинова* Мельникова рассказала о сложностях с выплатой ипотеки 14:17Куда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? 13:57Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию 13:27Певец IVAN полностью раскрыл душу в свежем интервью 12:43"Не чувствую той вони": Иноагент Макаревич* негативно высказался про Россию и народ 12:32Житель Кузбасса изнасиловал 10-летнего пасынка 12:09"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе 11:59В центре Москвы произошла перестрелка 11:36Бабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле 11:28Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера 11:19Бортич призналась в расставании с отцом своего ребенка 10:53Блеснувшую в обтягивающем платье Федорову заподозрили в беременности 10:30"Из-за имплантов, филлеров": появилась версия возникновения болезни у Седоковой 10:01Шабаш иноагентов и предателей: Вайкуле передает сборы от концертов украинским нацистам 09:32Матвеев прошел курсы по осознанным родам ради Боярской 09:06Известный актер раскритиковал Вайкуле после ее спорных высказываний 06:05Как сэкономить на покупке в новостройке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной

Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной
281

Продюсер группы "На-на" рассказал о том, что на самом Алла Пугачева испытывала по отношению к Маше Распутиной.

В 90-е годы прошлого столетия на российской сцене появилась яркая звезда – Маша Распутина. Девушка, приехавшая из глухой провинции, выбрала довольно провокационный образ.

Маша всегда предпочитала выступать в достаточно эпатажных костюмах и исполняла, по тем временам, откровенные песни. Певица не боялась вызывать неодобрение у своих консервативных коллег.

Однако не все в нашем шоу-бизнесе приняли Распутину с распростертыми объятиями. Бари Алибасов вспоминает, что многие коллеги невзлюбили не только стиль, но и музыку Маши. По словам Алибасова, сама Алла Пугачева относилась к исполнительнице с чувствами, описываемыми не иначе как неприязнь. В этом плане Примадонна была не одинока.

"Ее не любили все артистки и не переваривали, прям все", – поделился скандальный продюсер о блондинке.

Стоит подчеркнуть, что мужская половина эстрады в то время относилась к Маше Распутиной не так критично, как женская. Бари Алибасов как-то сделал откровенное признание. Продюсер заявил, что был бы рад ухватить коллегу по цеху за соблазнительные выпуклости.

Однако Маша Распутина нашла свою настоящую любовь в 1999. Избранником певицы стал бизнесмен Виктор Захаров.

С годами Маша Распутина перестала будоражить умы поклонников своим внешним видом. Певица стала выбирать более скромные наряды и больше не появляется на публике в откровенных костюмах. По ее словам, веселые деньки уже остались в далеком прошлом.

Да и на сцену звезда выходит только ради удовольствия. У артистки появились другие приоритеты.

Сейчас певица ударилась в занятия философией йоги. Артистка говорит, что в данный момент как будто прозрела, ей открылась истина, а с небес на нее посыпалась правда.

Имя Маши Распутиной до сих пор вызывает интерес и восхищение у многих поклонников. Ее голос и музыкальный талант остаются неподвластными времени и продолжают радовать слушателей.

20 мая 2023, 18:24
Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookoress.com
Стархит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях
Маша Распутина

Маша Распутина певица

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

SHAMAN предложили наградить государственным званием

SHAMAN предложили наградить государственным званием
Огромные заслуги певца SHAMAN перед Россией хотят увековечить. Появление SHAMAN на российском музыкальном небосклоне для многих меломанов стало лучом света в темном царстве.

Купила квартиру: как Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино"

Купила квартиру: как Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино"
Стало известно о том, как Алла Пугачева рассчитывала помочь автору одной из самых известных своих песен. Новым гостем Алены Блин в ее Youtube шоу стал певец и предприниматель Андрей Ковалев.

В новом интервью Бородина рассказала об абьюзе и скупых мужчинах

В новом интервью Бородина рассказала об абьюзе и скупых мужчинах
Ксения Бородина стала новой гостьей популярного психолога Марка Бартона. В ходе беседы она выговорилась обо всех волновавших ее темах на камеру. Звезда проекта "Дом-2" не обошла стороной напряженные и злободневные вопросы.

Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад

Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видеороликом. Большая часть общественности помнит Виталину Цымбалюк-Романовскую исключительно как бывшую жену Армена Джигарханяна.

Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии

Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии
По данным ГИБДД, в прошлом году в Москве было зарегистрировано 7683 ДТП, в которых погибли 300 человек, 8779 пострадали. Самыми частыми видами аварий за этот период стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Дмитрий Колдун пополнил печальную статистку. Дмитрий Колдун за рулем с 2006 года.

Выбор читателей

19/05Птн"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной 19/05ПтнКуда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? 19/05ПтнБабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле 19/05ПтнВрач-невролог назвал главную сложность восстановления Костомарова 19/05ПтнЖена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой 19/05ПтнГлупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию