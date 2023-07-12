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Среда 12 июля

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Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину

Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину
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Музыканта Александра Барыкина нет с нами уже 12 лет. Корреспондент "Дни.ру" навестил его могилу на Троекуровском кладбище Москвы и оценил ее состояние.

Мы все знаем Александра Барыкина как автора хитов "Букет", "Чудо-остров", "Аэропорт". В начале 70-х годов прошлого века вместе с ним в ВИА "Веселые ребята" работала Алла Пугачева. А когда в 2011-м певец во время концерта пережил обширный инфаркт и скоропостижно ушел из жизни, именно Примадонна взяла на себя все расходы по установке памятника другу.

Скульптор Валерий Белях сделал его из цельного камня. Две светло-серые вертикальные стелы с необработанными внутренними краями установлены на общую подставку с надписью: "Я снова с музыкой своей…" На правой стороне вырезан православный трилистниковый крест, а левая украшена скульптурой Александра Барыкина в полный рост с гитарой.

Фото: Дни.ру

Мать артиста Александра Георгиевна (пережила сына на десять лет и скончалась 04.07.2021) позже рассказывала журналистам, что стоил эффектный монумент (работа, материал, установка) около трех миллионов рублей. И самой бы ей на скромную пенсию (работала инженером на электроламповом заводе) такое произведение монументального искусства не потянуть. Так что спасибо Пугачевой и ее широкой душе, способности помнить добро!

12 июля 2023, 12:18
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

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