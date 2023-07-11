Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой

Через два года после смерти Веры Глаголевой на ее могиле появился необычный памятник. Родные не стали нанимать модных скульпторов, как это принято в этом звездном некрополе, и за дело взялась средняя дочь актрисы Мария Нахапетова. Благо, вкус и художественное чутье у нее безупречные!
Наследница придумала установить на могиле матери белую ажурную беседку со стеклянной крышей, чтобы было много света. А внутри – кресло, плед и книга. Так, как было на любимой даче у мамы... В раскрытой книге – трогательные строки из произведения Виталия Павловича, отца актрисы: "Счет прожитых лет продолжается в детях,/ А дальше во внуках... По воле Творца/ Нить жизни не рвется, вы просто поверьте:/ Счет нашим годам не имеет конца".
Памятник на могиле Глаголевой оказался сложным и дорогим. Место на центральной аллее Троекуровского кладбища стоит около трех миллионов рублей. А рядом с актрисой места хватит на четыре захоронения. Еще около трех миллионов ушло на создание беседки и литье кресла.
Согласно оценкам специалистов по похоронному делу, подобное произведение погребального искусства обошлась семье в районе 10-12 миллионов рублей. Теперь между собой работники Троекуровского называют могилу Веры Глаголевой "дворцом". Здесь всегда идеальный порядок и много живых цветов – знак бесконечно любви...