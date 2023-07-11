Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой

16 августа исполнится 6 лет со дня смерти Веры Глаголевой. Корреспондент "Дни.ру" побывал на Троекуровском кладбище столицы и своими глазами увидел, в каком состоянии могила умершей от рака желудка звезды сегодня.

Через два года после смерти Веры Глаголевой на ее могиле появился необычный памятник. Родные не стали нанимать модных скульпторов, как это принято в этом звездном некрополе, и за дело взялась средняя дочь актрисы Мария Нахапетова. Благо, вкус и художественное чутье у нее безупречные!

Наследница придумала установить на могиле матери белую ажурную беседку со стеклянной крышей, чтобы было много света. А внутри – кресло, плед и книга. Так, как было на любимой даче у мамы... В раскрытой книге – трогательные строки из произведения Виталия Павловича, отца актрисы: "Счет прожитых лет продолжается в детях,/ А дальше во внуках... По воле Творца/ Нить жизни не рвется, вы просто поверьте:/ Счет нашим годам не имеет конца".

Памятник на могиле Глаголевой оказался сложным и дорогим. Место на центральной аллее Троекуровского кладбища стоит около трех миллионов рублей. А рядом с актрисой места хватит на четыре захоронения. Еще около трех миллионов ушло на создание беседки и литье кресла.

Согласно оценкам специалистов по похоронному делу, подобное произведение погребального искусства обошлась семье в районе 10-12 миллионов рублей. Теперь между собой работники Троекуровского называют могилу Веры Глаголевой "дворцом". Здесь всегда идеальный порядок и много живых цветов – знак бесконечно любви...