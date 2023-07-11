Хирург оценил стоимость пластических операций Надежды Бабкиной

Сколько денег вложила Надежда Бабкина в свой внешний вид. Об этом журналисты поговорили с пластическим хирургом.

Надежда Бабкина не пыталась скрывать тот факт, что пользуется услугами пластических хирургов. Это помогает артистке поддерживать презентабельный вид долгие годы.

Хирург Мария Ситникова оценила стоимость операций и процедур, которые могла сделать 73-летняя певица. По словам специалиста, Бабкина сделала круговую подтяжку лица, стоимость которой начинается от 400 тысяч рублей. Еще одно вероятное вмешательство — блефаропластика верхних и нижних век. Данная операция могла обойтись в 150 тысяч рублей.

Кроме того, Бабкина могла сделать и платизмопластику за 200 тысяч рублей. Вероятно, имели место и уколы красоты.

"Мезотерапия, биоревитализация, инъекции филлеров и ботокса — все эти процедуры выполняют курсами, стоимость курса начинается от 50 тысяч рублей", — цитирует Ситникову телеканал "360".

Напомним, ранее гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор поделился с поклонниками детской психологической травмой. Он признался, что ему очень сложно принимать похвалу и восхищения. Гор посещает психолога, от которого узнал, что его детская травма – убегать от восторженных реакций со стороны людей.