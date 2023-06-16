Певица Надежда Бабкина показала, от какой одежды готова избавиться.

Народная артистка России Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба, который хранится в театре "Русская песня". В недавнем выпуске "PROНовости" на телеканале "МУЗ-ТВ" певица показала, какую одежду может подарить зрителям. Среди подарков – роскошное черное платье, украшения, футболка.

Перебирая свой гардероб, Бабкина показала эксклюзивные вещи – например, наряд от Славы Зайцева (жакеты и юбка). Также Надежда Георгиевна похвасталась двумя кокошниками, украшенными драгоценными камнями. Их, как призналась артистка, она надевает только для выступлений.

А еще Бабкина объяснила, почему окружающим иногда может показаться, что она носит одно и то же из-за нехватки вещей, появляясь в разных местах. "Это не потому, что мне нечего надеть, а потому, что мне это нравится", – сказала 73-летняя народная артистка.

Ранее Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России. Артистка дала понять, что вовсе не осуждает певицу, которую называли Примадонной российской эстрады. Однако руководительнице ансамбля "Русская песня" поведение коллеги непонятно. Подробнее об этом писали "Дни.ру".