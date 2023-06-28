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Среда 28 июня

15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры
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"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме

"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме
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Гражданский муж Надежды Бабкиной поделился личной историей с поклонниками.

В последнее время о союзе народной артистки с молодым гражданским мужем ходят тревожные слухи. Запустил их Александр Васильев, который заявил, что певица якобы рассталась с Евгением Гором. Сама Надежда Бабкина предпочитает не комментировать новости о своей личной жизни.

То же самое можно сказать и о 43-летнем музыканте, который хранит молчание на фоне слухов о неурядицах в отношениях с экс-ведущей "Модного приговора". Хотя, стоит отметить, что Евгений Гор не стремится утаивать от поклонников то, что у него на душе. Например, накануне в его микроблоге появился новый пост, в котором он заговорил о детской психологической травме.

Как оказалось, возлюбленному Надежды Бабкиной кое-что дается нелегко.

"Для меня очень сложно принимать похвалу и восхищения. Особый вид моего душевного ада – это лесть, особенно когда я ее точно чувствую", – разоткровенничался Евгений Гор.

Он посещает психолога, от которого узнал, что его детская травма – убегать от восторженных реакций со стороны людей. А появилась она, говорит певец, потому что на него при рождении упала сильная карма, заключающаяся в особом навыке чувствовать людей.

В комментариях к посту Евгения Гора многие поклонники и знакомые написали, что теперь не будут хвалить его за успехи. Или же начнут восхищаться молча.

"Как приятно", – отреагировал на понимание со стороны людей возлюбленный Надежды Бабкиной.

28 июня 2023, 15:00
Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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