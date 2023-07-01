Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Суббота 1 июля

06:30"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики 04:48В каких городах больше всего апартаментов 02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м 00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем 18:00Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом 16:10"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва 15:50Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток 15:30"Медведь наступил на ухо": Гагарина высказалась о талантах дочери 15:10Авербух рассказал об отношении к молодой супруге Арзмасовой 14:50Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры 14:30465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел 14:10Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы 13:50"Спасибо за человечность": дочь Боярского озаботилась проблемой аутизма 13:33"Нет предела совершенству": Филипп Киркоров не останавливает работу с пластическим хирургом 13:00Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин 12:40При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку 12:20"Индивидуальный план": Известный продюсер раскрыл детали реабилитации Костомарова 12:00"Легких родов": Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак 11:40На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений 11:20"Нечто невероятное и фееричное": сын Джигарханяна в восторге от коллекции наследника Киркорова 11:00"Подарок от Бога": 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз 10:40"Салфетки, которые уничтожают запах старости": Малахов рассказал о необычном подарке из Японии 10:20"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей 10:00"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук 09:40"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой 09:20В России подорожали квартиры в новостройках 09:00Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира 08:40"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку 08:20Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья 08:00Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год 06:13Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году? 04:18Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки 02:30Спрос на апартаменты вырос на 52% 00:23Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности 22:40Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 22:20Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста 20:20Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе 19:30По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 17:00Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание 16:40Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 16:20"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку 16:00"Ты бы лучше молчала": Певицу Славу высмеяли из-за откровений про ухаживания Орландо Блума 15:40"Смогу ходить сама": Поргина восстанавливается после сложной операции
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики

"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики
135

Юлия Высоцкая ни словом не ответила всем тем, кто высмеивал ее готовку.

Несколько месяцев назад в Сеть попали ролики, на которых Юлия Высоцкая готовит. Делала она это, по мнению многих, так неумело, что россияне буквально надрывали животы от смеха.

Пока общественность изучала появившиеся ролики вдоль и поперек буквально под микроскопом, журналисты выяснили, сколько же заработала Высоцкая на тех, кто покупает продукты с ее лицом на пачках.

Однако один вопрос так и остается без ответа: почему Юлия Высоцкая хранит молчание после всей критики, обрушившейся на нее? Звучали даже версии о том, что она впала в такой стресс, что потеряла возможность говорить, а затем и вовсе уехала за границу.


Высказывались лишь критики, а также те знаменитости, кто связан с приготовлением пищи. Например шеф Ивлев подчеркнул, что Юлия не является профессиональным кулинаром. А вот Ляйсан Утяшева пригласила коллегу в свое кулинарное шоу, которое она уже несколько лет ведет на Youtube. К слову, представители Высоцкой ответили, что совместный выпуск, вероятно, получится сделать в сентябре.

Быть может, тогда случится чудо и Юлия Высоцкая, наконец-то, прокомментирует ситуацию, а также расскажет свой кулинарный путь от горелых сырников до нынешнего рыбно-шпинатного пирога. И сделает она это, надеются многие, гораздо более многословно, нежели чем в своем единственном обращении, в котором призвала "ехать дальше".

"Эти ролики, которые сейчас в Сети, повеселили народ, конечно, но они сделали вас, Юлия еще популярнее", "С вами нет ощущения постановы и отрепетированных реплик", "Это нормально, если что-то не получается идеально", – заступились пользователи за Юлию Высоцкую.


1 июля 2023, 06:30
Юлия Высоцкая. Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год
Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони

Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони
На днях Лолита сделала Виктории отличную рекламу в своем блоге. Виктория Боня в очередной раз привлекла себе внимание со своей философией "вред от ума и ловушки ума, которые не позволяют наслаждаться жизнью".

Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой

Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой
Ксения Бородина всегда откровенно говорит то, что думает в адрес поклонников и коллег. Звезды шоу "Дом-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова примерно одинакового возраста – 40 и 45 лет.

Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова

Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова
Людмила Порывай облобызала отца Филиппа Киркорова на глазах у всех. Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай – женщина яркая и харизматичная.

Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов

Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов
Регина Тодоренко любит муссировать подробности своих вторых родов, которые чуть ли не транслировала текстово в Сети. Ведущая Регина Тодоренко всегда откровенна с поклонниками и зачастую переступает черту интимности, посвящая людей в слишком личное.

Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова

Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова
Соседи рассказали подробности жизни семьи сына Михаила Ефремова. Накануне в Москве из окна своей квартиры при неизвестных обстоятельствах выпал средний сын Михаила Ефремова Николай.

Выбор читателей

29/06ЧтвКоролева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 29/06Чтв"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 29/06ЧтвПо ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 29/06ЧтвСеменович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 29/06ЧтвБеспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 29/06Чтв"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна