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Пятница 30 июня

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Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год
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Стало известно, сколько заработала Высоцкая на поклонниках своей стряпни.

Долгие годы Юлия Высоцкая считалась ролевой моделью для многих. Женщина не только вела кулинарную передачу и считалась умелым поваром, но и успевала поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии. Ну чем не объект для зависти?!

Но внезапно все закончилось. Весной 2023 года в Сети стали распространяться старые выпуски программы "Едим дома", в которых Юлия, прежде считавшаяся гуру кулинарии, предстала полной неумехой. И ладно, уверены многие, если бы получившуюся готовую стряпню дегустировала лишь сама Высоцкая с мужем...

Юлия Высоцкая ведь является еще и лицом компании, под брендом которой можно купить полуфабрикаты и готовую еду. В связи с этим некоторые даже испугались, что, приобретя, контейнер, найдут внутри фирменные сырники или макароны с огненной.


При этом благодаря журналистам, проанализировавшим прибыль принадлежащих Юлии компаний, стали известны доходы Высоцкой за последний год. Высмеянная из-за готовки Высоцкая обогатилась на 160 миллионов за 2022 год. Если углубиться более детально: бренд "Едимдома.ру" заработал 76 миллионов, ООО "Едим дома ритейл" принес еще 1,5. Студия видеозаписи пополнила ее счет еще на 63 миллиона и, наконец, кулинарная студия Юлии принесла 19 миллионов рублей.

И, вполне вероятно, что те, кто еще до скандала успел оценить качество продуктов, которые предлагает Юлия Высоцкая, не испугались никакого волнения в Сети. Поэтому, можно предположить, что даже если поток новых покупателей немного сократится, банковский счет Высоцкой пополнится за счет клиентов, уже лояльных к ее бренду. Поэтому временно залегшая на дно Юлия Высоцкая продолжит зарабатывать десятки миллионов. Отставить шутки, в общем.


30 июня 2023, 08:00
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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