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Понедельник 29 мая

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“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли
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Стало известно, как Юлия Высоцкая отреагировала на пересуды вокруг ее имени, вызванные архивными видео-записями.

Имя и фамилия Юлии Высоцкой давно стали брендом в мире кулинарии. Женщина выпускала книги и даже продавала продукты под собственной маркой. Однако вся эта индустрия буквально повисла на волоске после того, как в Сеть попали архивные видеозаписи с кулинарными неудачами мастерицы.

И, пока вся Россия давилась от смеха из-за нежных сырников или пикантных спагетти, Юлия Высоцкая в своем блоге опубликовала снимок с подписью, разбивающей сердце. "Закрой за мной дверь. Я ухожу", – гласила цитата, на снимке возле которой женщина в практически траурном образе уходит вдаль.

Теперь же, благодаря инсайдерам (Обладателям секретной информации – Прим. ред.), стало известно, что Юлия Высоцкая впала в стресс из-за травли. Из-за переживаний у нее пропал голос, который та решила вернуть, немного отдохнув за границей.

Ну а пока кулинар хранит молчание, общественность перемывает Юлии косточки и обсуждает, как бы ей следовало поступить в данной ситуации. Многие уверены в том, что, фигурально выражаясь, из предложенных судьбой лимонов можно было бы сделать лимонад. Запустить кулинарный курс, на котором бы каждому участнику обещали обеспечить такой же прогресс. Перед этим, правда, нужно было бы выступить с покаянием, к которому Высоцкая, судя по всему, не готова.

"Драматично уходит в никуда вместо того, чтобы получить взрывной рост аудитории и продаж", – недоумевают пользователи в Сети от поведения Юлии Высоцкой.

Впрочем, в защиту Юлии звучат и другие предположения. Дескать, у Высоцкой есть некое видение себя, с которым она не готова расставаться. Хочет она видеть в зеркале красотку в винтажном образе, полностью лишенную пороков, и желает быть ровно такой же для аудитории.

"Гибкость с самоиронией там не ночевали", – поделились светские знатоки своим мнением о Юлии Высоцкой.

29 мая 2023, 11:40
Юлия Высоцкая. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.https://www.globallookpress.com/
Телеграм, канал "Героиня Татлера"✓ Надежный источник

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Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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