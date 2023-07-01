Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Кто из звезд российского шоу-бизнеса вместе с цыганской кровью получил еще и необыкновенный талант?



Широта души, гостеприимство, искренность, врожденные артистизм и любовь к музыке – все эти характеристики применимы к свободолюбивым цыганам. Было бы логично, если среди тех, кто питает сильную страсть к танцам и песням, оказалось бы много артистов. Давайте вместе с редакцией Дни.ру узнаем, кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни?

Для тавтологии предлагаем начать с солиста группы "Корни" Александра Бердникова. Он родился в чистокровной цыганской семье и с самого детства наблюдал за тем, как мама и бабушка исполняют народные песни. Но по мере взросления он стал ежедневно практиковаться в пении и достиг такого мастерства, что уже до "Фабрики звезд" победил в нескольких музыкальных состязаниях.

По многочисленным слухам, к цыганам можно отнести и звезду советского шоу-бизнеса Валерия Леонтьева. Якобы его настоящей матерью являлась его старшая сестра, плод любви которой от романа с заезжим цыганом родители записали на себя. В качестве доказательств сторонники этой теории приводят то, как "истинно по-цыгански" исполнял он свои песни, особенно "Ярмарки краски". Но, опять же, со слов отца артиста, это лишь фантазии.

Счастлива причислить себя к цыганам и певица Слава. Еще в детстве, признается она, обожала длинные широкие юбки и цветастые платки. Став взрослой, она сделала генетический тест и убедилась в своих подозрениях: в ней есть эта кровь. Оказалось, один из ее прадедов был цыганом. Он и передал своей наследнице сильную любовь к лошадям, а также дар видеть людей насквозь и предсказывать будущее.

При разговоре о цыганах нельзя не упомянуть о звезде российского шоу-бизнеса Филиппе Киркорове. Именно смешением большого количества кровей он и обязан своей яркой внешности, а также страсти к неповторимым костюмам. Цыганкой была его бабушка по матери, которая прекрасно танцевала, а также выступала как артистка цирка.

Цыганскую кровь имеет и вечно молодая Екатерина Климова. Ее прабабушка, сообщает она с гордостью, была таборной цыганкой. Именно от нее актрисе и передалась смуглая кожа, выразительный взгляд, невероятная энергичность и тяга к постоянным гастролям. Более того, есть у Климовой и талант гадать. Именно так она и предсказала себе рождение младшего сына.

Последний яркой артисткой в нашем списке станет Анна Нетребко. В ее венах текут цыганская и кубанская крови, о чем она заявляет с не меньшей гордостью, чем Екатерина Климова или певица Слава. Именно предков по стороне матери она и благодарит за свою энергичность и артистизм.

