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Среда 28 июня

13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове
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"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков

"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков
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Солист группы "Корни" Александр Берников никогда не принимает презенты от поклонников.

Пока Ольга Бузова старательно собирает все сувениры и букеты, подаренные ей поклонниками, есть и те, кто от таких президентов старается держаться подальше. Взять, например, солиста группы "Корни" Александра Бердникова.

Но почему же почему Александр отказывается от подарков? Рассказал он об этом журналистам Пятого канала на одной из столичных премьер.

Оказывается, Александр Бердников боится энергетики, которая может содержаться в подарках. Ведь не понятно, с каким на самом деле посылом был преподнесен сувенир и не передал ли его, предварительно натянув улыбку, завистник, желающий артисту зла.

"Было очень много всего этого, у меня даже трусы были с моими фотографиями. Были какие-то отрицательные вещи, но мы от них пытались избавиться", – признался Бердников.

И, в отличие от остальных членов группы, которая не видит ничего плохого в том, чтобы пообщаться с поклонниками, Александр Бердников старается держаться от них подальше.

Даже в те годы, когда группа "Корни" была на пике популярности и устраивала концерт за концертом, фанатки ни одному из участников коллектива буквально не давали проходу. Но даже в эти моменты, когда соблазну можно было с такой легкостью поддаться, Бердников понимал, что его половинка ждет его вне концертного зала.

Так и случилось: в 2008 году на дружеской вечеринке он влюбился с первого взгляда и женился на своей единственной всего через два месяца. Примечательно, что Ольга, как и Александр, цыганка, но лишь наполовину. В браке Александр Бердников и Ольга Мажарцева состоят уже 15 лет и воспитывают четверых детей.


28 июня 2023, 13:10
Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Фабриканты" показали своих детей

Александр Бердников со старшей дочерью Миланой.
Тимати с дочкой Алисой.
Виктория Дайнеко родила дочку от супруга Дмитрия Клеймана в октябре 2015-го.
Елена Темникова с дочерью Александрой.
Ираклий Пирцхалава с супругой Софьей и старшим сыном Ильей.
Алексей Кабанов с дочкой Алисой.
Пьер Нарцисс с супругой Валери и дочерью Каролиной-Кристель.
Леся Ярославская с дочкой Лизой.
Антон Зацепин с дочкой Александрой-Мартой.
Зара со старшим сыном Даниилом.
Ирина Дубцова с сыном Артемом.

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