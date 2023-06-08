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Четверг 8 июня

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Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин

Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин
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Елена Малышева обсудила в студии своей программы острую наболевшую проблему многих людей.

Порой человек испытывает проблемы интимного характера, о которых долго стесняется говорить и не обращается за медицинской помощью. В итоге ситуация усугубляется настолько, что приходится делать операцию.

В студии программы "Жить здорово" на Первом канале теледоктор Елена Малышева и приглашенный гость – врач проктолог-хирург Михаил Терепинин обсудили эту проблему. По слова медиков, трещина заднего прохода – очень щепетильная и злободневная тема, о которой не стоит молчать.

Врачи изобразили трещину заднего прохода на макете и рассказали о причинах ее возникновения и способах лечения.

"Трещина – это спонтанный разрыв слизистой оболочки анального канала, которая вот как раз ровно примерно вот так и выглядит. Причем она очень похожа на острую трещину, потому что у нее нет еще ни плотных краев, никаких фиброзных разрастаний. Такую трещину можно подлечить еще консервативно. Если вовремя приехать к специалисту, показаться. Клиническая картина очень простая – у человека появляется либо кровь, либо боль во время дефекации. Причем боль не проходит, и человеку приходится идти к врачу", – рассказал проктолог.

Такая трещина болит, кровит, и человек испытывает дикий дискомфорт при дефекации. Это бывает либо при частой дефекации, либо при введении каких-то предметов, это тоже травмирует анальный канал, отметила Елена Малышева.

Врачи подчеркнули, что не стоит при таких проблемах идти в аптеку и советоваться там с фармацевтом, или спрашивать средства от геморроя. Стоит сразу обратиться к специалисту и определиться, что это за проблема – геморрой, свищ или какие-то инфекции. Если вовремя обратиться к врачу, можно обойтись без операции в течение двух месяцев, пока не появились какие-либо фиброзные разрастания. Такую проблему можно вылечить свечами, мазями, регуляцией стула.

"Но обычно мы на приеме уже видим пациентов, которые уже сходили в аптеку, им не помогло. Они приходят, и потом уже эта трещина углубляется, начинает травмировать волокна сфинктера, возникает выраженный болевой синдром, спазм сфинктера, сам анальный канал сжимается. И возникает еще более тяжелая клиническая картина", – отметил проктолог.

Дальше уже возникает потребность ботулинотерапии, когда в анальное отверстие колется ботокс для того, чтобы расслабить мышцы. Или человеку делают оперативное лечение.

8 июня 2023, 12:40
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Жить здорово"/ Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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