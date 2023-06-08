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Среда 7 июня

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Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы

Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы
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Все привыкли видеть Алину Загитову одетой с иголочки в образах, продуманных до мелочей.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова уехала в родной город Ижевск, сообщает RT. Однако отдыхом ее поездку не назовешь, ведь на родине она трудится в поте лица.

В своем аккаунте Загитова показала кадры, на которых предстала в весьма необычном для себя образе – с лопатой на грядке. На спортсменке были розовые шлепанцы, черные брюки и просторная футболка оверсайз.

Таким образом 21-летняя Алина Загитова по-настоящему шокировала своих поклонников, ведь в образе дачницы ее еще никто не видел.

Напомним, зимой 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. К тому моменту она стала победительницей Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, России, а также финала Гран-при. Сейчас она развивает карьеру на телевидении и в шоу-бизнесе, а также получает высшее образование на факультете журналистики РАНХиГС.

После ухода из спорта поклонники увидели Загитову в качестве телеведущей на Первом канале, а также узнали о вокальных способностях бывшей спортсменки. Алина спела дуэтом с Zivert, однако многие раскритиковали голос Загитовой и отметили, что под фонограмму может петь каждый. Критики заявили, что у Загитовой пение получается так же плохо, как и ведение программ на ТВ.

8 июня 2023, 00:13
Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

Фото: Maksim Konstantinov/
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com

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