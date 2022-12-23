Билась в конвульсиях до последнего вдоха: почерневшее тело Загитовой в драном отрепье бросили в подвале после истязаний

20-летняя Алина Загитова является легендарной российской фигуристкой, выступавшей в одиночном катании. Она стала первой и единственной в истории страны и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.
В последнее время Алина Загитова занималась больше шоу-бизнесом, стала ведущей на телевидении и начала развивать соцсети. Загитова пробовала себя в разных сферах, и вот наконец решилась на нечто совершенно новое.
В телеграм-канале Алина Загитова опубликовала свежее видео, на котором предстала в образе роковой танцовщицы. Спортсменка показала драматичный танец, полный противоречивых чувств. Она и так и сяк билась в наигранных конвульсиях до последнего вдоха. Ее почерневшее в полумраке тело в драном отрепье словно истязали и бросили в каком-то сыром подвале. Зрелище было завораживающим.
Поклонники с восторгом восприняли видео Алины Загитовой. При этом многие отметили его плачущим смайликом. Возможно, россияне рыдают из-за того, что Загитова поставила крест на карьере фигуристки и ушла в танцы и на телевидении. А может, им было просто жаль изнуряющую себя артистку, которая всеми фибрами пытается доказать миру свой талант.