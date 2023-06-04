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Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров
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Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. "Дни.ру" проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова.

Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняя супруга. Особняк на Рублевке такой огромный, что Полина Диброва уединяется со своим вторым "волшебником" без лишних глаз. С завидной регулярностью к ней приезжает массажист Миша.

Фото: соцсети Полины Дибровой

Жена звездного пенсионера в восторге от телесных практик и сильных рук, которые доводят ее до экстаза шлепками и растираниями. Избранница телеведущего с гордостью отмечала, что ее знакомый хорош не только в массаже.

Фото: соцсети Полины Дибровой

"Если партнер не всегда может обеспечить максимальное внимание к вашему телу, то Миша делает это идеально", — признавалась Полина Диброва.

Фото: соцсети Полины Дибровой

Смогла найти партнера по душе и жена 71-летнего Олега Газманова. Роскошная дама излучает женственность и сексуальность неспроста. Помимо супруга, ее утешает многообожаемый тренер по танцам Сережа.

Фото: соцсети Марины Газмановой

По словам светской львицы, возрастной супруг не против таких встреч. Жена Газманова страстно извивается в объятиях учителя и не боится близости тел, поэтому завершаются занятия продуктивно.

Фото: соцсети Марины Газмановой

"Когда я пришла в танцевальную школу, мне предложили идеального по всем канонам красавца, но настоящего профессионала, и он сделал свое дело: первый шаг, я увлеклась!" — откровенничала Марина.

Фото: соцсети Марины Газмановой

4 июня 2023, 22:03
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

Полина станет бабушкой в 29 лет из-за почти 30-летней разницы в возрасте с супругом.
"Взрослый муж – флакон сюрпризов", - шутит дива.
Поклонники звездной пары уверены: из Полины получится отличная бабушка, ведь она прекрасно знает, как обращаться с маленькими детьми.
В семье Дибровых подрастают еще двое сыновей - восьмилетний Александр и пятилетний Федор.
За своей будущей спутницей жизни шоумен начал ухаживать, когда Полине было всего 17 лет.
Полина не раз рассказывала, что ей очень нравится роль матери, домохозяйки и жены.
Многодетная мама не скрывает, что супруг ее хорошо обеспечивает.
Популярность диве принес модельный бизнес.
Серьезный поворот в жизни Полины произошел после того, как девушка стала участницей конкурса красоты "Мисс Тело".
Говорят, Дибров был сражен красотой девушки с первого взгляда.
В интервью модель не раз заявляла, что считает материнство своей главной работой.
Кроме того, Полина изучает различные системы правильного питания и делится с поклонниками накопленным опытом.

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