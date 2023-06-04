Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. "Дни.ру" проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова.



Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняя супруга. Особняк на Рублевке такой огромный, что Полина Диброва уединяется со своим вторым "волшебником" без лишних глаз. С завидной регулярностью к ней приезжает массажист Миша.

Жена звездного пенсионера в восторге от телесных практик и сильных рук, которые доводят ее до экстаза шлепками и растираниями. Избранница телеведущего с гордостью отмечала, что ее знакомый хорош не только в массаже.

"Если партнер не всегда может обеспечить максимальное внимание к вашему телу, то Миша делает это идеально", — признавалась Полина Диброва.

Смогла найти партнера по душе и жена 71-летнего Олега Газманова. Роскошная дама излучает женственность и сексуальность неспроста. Помимо супруга, ее утешает многообожаемый тренер по танцам Сережа.

По словам светской львицы, возрастной супруг не против таких встреч. Жена Газманова страстно извивается в объятиях учителя и не боится близости тел, поэтому завершаются занятия продуктивно.

"Когда я пришла в танцевальную школу, мне предложили идеального по всем канонам красавца, но настоящего профессионала, и он сделал свое дело: первый шаг, я увлеклась!" — откровенничала Марина.