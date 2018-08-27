29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Понедельник 27 августа
Лента новостей
16:06
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
16:06
Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
16:00
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" вдову Мишулина разбил инсульт
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:18
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
15:12
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:05
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:33
Последняя неделя лета ошарашит москвичей аномальной жарой
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Вид окровавленного органа Сафронова довел до тошноты
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:18
Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:09
Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
10:28
Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
10:13
"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов
09:39
Новые санкции: Трамп нанес решающий удар по рублю
09:30
Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой
09:14
"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме
09:03
Шубская решилась показать своего сына
08:46
Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после "измены"
08:30
Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами
08:21
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
18:41
"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
17:54
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
17:28
"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 27, 2018
просмотры: 123

29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

567

Полина Диброва сообщила фанатам, что скоро станет бабушкой. Ребенка ждет старшая дочь 58-летнего супруга дивы. Лада родит первенца после Нового года. "Стану бабушкой в январе! Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля", – кокетничает жена Дмитрия Диброва.

поделиться

комментарии

567

Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Знаменитой модели исполнилось 48 лет

567

Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

Недавно фигуристке исполнилось 20 лет

567

Что стало с победителями шоу "Голос"

В сентябре на Первом канале стартует седьмой сезон популярного проекта

567

Пышная красотка привела в ужас необъятными ягодицами

Модель из Германии явно налегает на булки

567

Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа

Актриса не ожидала такого приема

567

Втянутый в гей-скандал Меньшиков показал цветущую жену

Актер положил конец всем гнусным сплетням

567

Самые странные наряды на премии MTV

Знаменитости приложили большие усилия, чтобы выделиться

567

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

Серебряный призер Игр-2018 тренируется под руководством Брайана Орсера

567

Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ

Пользователи Сети в восторге от дивы

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами

Медики подробно рассказали о состоянии певицы
Шоу-бизнес

Шубская решилась показать своего сына

Сына Овечкина нельзя долго прятать от публики

Политика

Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" вдову Мишулина разбил инсульт
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь

Лера долго сомневалась
Шоу-бизнес

Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной

"Слабая актриса" – вердикт суров
Шоу-бизнес

Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини

Подписчики сравнили своего кумира с русалкой
Шоу-бизнес

Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"

Телеведущая не смогла сдержать эмоций

Гороскоп

Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные
Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой
Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского

Фоторепортажи

29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

Спорт

Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru