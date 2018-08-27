29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

Полина Диброва сообщила фанатам, что скоро станет бабушкой. Ребенка ждет старшая дочь 58-летнего супруга дивы. Лада родит первенца после Нового года. "Стану бабушкой в январе! Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля", – кокетничает жена Дмитрия Диброва.
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