29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

Полина Диброва сообщила фанатам, что скоро станет бабушкой. Ребенка ждет старшая дочь 58-летнего супруга дивы. Лада родит первенца после Нового года. "Стану бабушкой в январе! Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля", – кокетничает жена Дмитрия Диброва.