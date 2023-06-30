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Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин

Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин
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Недавно поклонники заметили, нынешняя и бывшая супруги Павла Прилучного сильно похожи.



В жизни знаменитого актера в последнее время одно счастливое событие следует за другим. Не успел он жениться на молодой коллеге по творческому цеху Зепюр Брутян, как уже стал отцом в третий раз. Девушка подарила Павлу Прилучному сына.

Судя по соцсетям, семейство живет в гармонии. Новоиспеченная мамочка то и дело показывает своего мужа в роли заботливого отца, а также хвастается подарками. В общем, никаких скандалов и интриг. Наверное, поэтому поклонники стали придумывать их на ровном месте.

Недавно на просторах Интернета стали писать, мол, экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце стала копией его нынешней возлюбленной. Тогда она разместила в соцсетях снимок с кудрявыми волосами – такими же как у Зепюр Брутян. Поклонники отмечают, что звезда "В клетке" выбирает себе одинаковых женщин.

Почему же так происходит? На этот вопрос в разговоре с "Дни.ру" ответила бьюти-эксперт и бизнесвумен Марьяна Авакян. По ее мнению, Павел Прилучный встречается с разными дамами, а одинаковыми их делают косметологи и врачи.

"Я бы пошутила так: к сожалению или к счастью, связывают их всех только отношения с актером и пластический хирург", – рассуждает собеседница.

Марьяна Авакян. Фото: Личный архив Марьяны Авакян

Она добавила, что, несмотря на схожесть во внешности, по характеру возлюбленные артиста разные. Да, Зепюр Брутян, как и Агата Муцениеце, яркая, сексуальная, страстная. Но внутренние качества другие.

"В то же время скромная и мудрая, воспитанная в армянской семье девушка. Она – идеальная партия для счастливых и успешных отношений с Павлом Прилучным", – заключила Марьяна Авакян.

30 июня 2023, 13:00
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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