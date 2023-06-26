Павел Прилучный держит Зепюр Брутян в строгости

Молодая мама Зепюр Брутян рассказала как держит себя в форме после родов.

Актриса Зепюр Брутян, жена знаменитого актера Павла Прилучного, поделилась с поклонниками своим опытом беременности и родов. Несмотря на то, что молодая мама старается проводить все свободное время вместе с малышом, она также уделяет внимание своей физической форме. В своем личном блоге актриса опубликовала видео с занятий в тренажерном зале под наблюдением мужа. Зепюр назвала своего супруга строгим тренером, с которым не расслабишься. Она рассказала, что занималась с разрешения врача, который с самого начала наблюдал за ее беременностью.

Зепюр Брутян отметила, что во время беременности поправилась на 14 килограммов, но после родов удалось скинуть восемь килограммов лишнего веса. Для сохранения стройности после родов актриса носила специальный утягивающий корсет и посещала косметологов и лимфодренажные массажи.

Поклонники восхитились внешним видом Брутян всего через две недели после появления на свет ребенка. Они писали ей комплименты и называли "преступлением" находиться в такой отличной форме практически сразу после родов.

Несмотря на все трудности, связанные с беременностью и родами, Зепюр Брутян не столкнулась с послеродовой депрессией. Она говорит, что ей удается справляться с эмоциональным состоянием благодаря поддержке близких, взявших на себя часть обязанностей.

Актриса призывает других женщин не замыкаться на себе, а постоянно что-то делать, чтобы не "поедать" себя. Она также считает, что важно уяснить, что трудности, с которыми приходится сталкиваться в первые месяцы после родов, — временны.