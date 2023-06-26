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Улучшилось состояние пострадавшего в ДТП с дочкой Пореченкова

Улучшилось состояние пострадавшего в ДТП с дочкой Пореченкова
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В состоянии юного мотоциклиста наметилась положительная динамика.

Несколько недель назад дочь знаменитого актера Михаила Пореченкова, 18-летняя Мария, попала в аварию на своем кроссовере. По неосторожности она выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклистом, Александром Петровским. От удара парень потерял сознание и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его диагностировали с переломами и ушибом головного мозга.

Семья Петровского переживает за его жизнь, но наконец появилась надежда на выздоровление – по словам врачей, состояние молодого человека улучшилось и планируется его вывод из комы.

Мария Пореченкова выжила благодаря подушке безопасности, но ее невнимательность стоила здоровья другому человеку. Несмотря на то, что она несет ответственность за случившееся, ее отец Михаил Пореченков пока не комментирует происшествие.

Напомним, что Михаил Пореченков – известный актер, снимавшийся в таких фильмах, как "9 рота", "Стиляги", "Дурак" и многих других. Его дочь Мария только начинает свой путь в жизни, но уже столкнулась с серьезной проблемой, которая может повлиять на ее будущее.

26 июня 2023, 12:30
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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