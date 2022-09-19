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Сериалы
"Начал орать, унижать": к Пореченкову заявилась внебрачная дочь

"Начал орать, унижать": к Пореченкову заявилась внебрачная дочь

На телеканале "Россия 1" начинается новый сериал "Чайки". В главных ролях – Михаил Пореченков, Равшана Куркова и Александра Богданова.
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Максим Тополь (в исполнении Михаила Пореченкова, — Прим. ред.) — новый тренер женской волейбольной команды "Чайки". Характер у спортсмена соответствующий: жесткий, смелый и целеустремленный он сразу рушит привычный уклад команды. "Начал орать, унижать", — так одна из героинь сериала описывает первое впечатление о новом тренере.

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 Михаил Евгеньевич Пореченков

Михаил Евгеньевич Пореченков актер

В самом начале сериала Максим сталкивается с новым испытанием судьбы: к герою Пореченкова заявилась внебрачная дочь, с которой тренер не был знаком раньше. Ему предстоит оставить семейные проблемы за спортзалом, чтобы вытянуть женскую команду на новый уровень игры.

Проблема, поднятая в сериале, очень актуальна. Публика с удовольствием следит за отношениями родственников. Так, резонанс вызвала новость о реакции Григория Лепса на рождение внука. Портал "Вести Подмосковья" пишет, что социальные сети певца переполнены комментариями. Поклонники надеются, что новоиспеченный дедушка будет проводить с внуком достаточно времени.

Кроме того, в Сети обсуждают печальный инцидент — мужчина с шизофренией совершил покушение на пожилых родителей в Турции, сообщает телеканал "360". Женщина находится в реанимации, а мужчина скончался. Сам виновник скрылся, его разыскивает полиция. Поэтому хочется верить, что Михаил Пореченков в сериале "Чайки" не уподобится низменным ценностям, а покажет теплоту семейных отношений,

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Михаил Пореченков. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
19 сентября 2022, 21:21 Источник: Russia Today ✓ Надежный источник
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