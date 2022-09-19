"Начал орать, унижать": к Пореченкову заявилась внебрачная дочь

Максим Тополь (в исполнении Михаила Пореченкова, — Прим. ред.) — новый тренер женской волейбольной команды "Чайки". Характер у спортсмена соответствующий: жесткий, смелый и целеустремленный он сразу рушит привычный уклад команды. "Начал орать, унижать", — так одна из героинь сериала описывает первое впечатление о новом тренере.
В самом начале сериала Максим сталкивается с новым испытанием судьбы: к герою Пореченкова заявилась внебрачная дочь, с которой тренер не был знаком раньше. Ему предстоит оставить семейные проблемы за спортзалом, чтобы вытянуть женскую команду на новый уровень игры.
Проблема, поднятая в сериале, очень актуальна. Публика с удовольствием следит за отношениями родственников. Так, резонанс вызвала новость о реакции Григория Лепса на рождение внука. Портал "Вести Подмосковья" пишет, что социальные сети певца переполнены комментариями. Поклонники надеются, что новоиспеченный дедушка будет проводить с внуком достаточно времени.Кроме того, в Сети обсуждают печальный инцидент — мужчина с шизофренией совершил покушение на пожилых родителей в Турции, сообщает телеканал "360". Женщина находится в реанимации, а мужчина скончался. Сам виновник скрылся, его разыскивает полиция. Поэтому хочется верить, что Михаил Пореченков в сериале "Чайки" не уподобится низменным ценностям, а покажет теплоту семейных отношений,