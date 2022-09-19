"Начал орать, унижать": к Пореченкову заявилась внебрачная дочь

На телеканале "Россия 1" начинается новый сериал "Чайки". В главных ролях – Михаил Пореченков, Равшана Куркова и Александра Богданова.

Максим Тополь (в исполнении Михаила Пореченкова, — Прим. ред.) — новый тренер женской волейбольной команды "Чайки". Характер у спортсмена соответствующий: жесткий, смелый и целеустремленный он сразу рушит привычный уклад команды. "Начал орать, унижать", — так одна из героинь сериала описывает первое впечатление о новом тренере.

В самом начале сериала Максим сталкивается с новым испытанием судьбы: к герою Пореченкова заявилась внебрачная дочь, с которой тренер не был знаком раньше. Ему предстоит оставить семейные проблемы за спортзалом, чтобы вытянуть женскую команду на новый уровень игры.

Проблема, поднятая в сериале, очень актуальна. Публика с удовольствием следит за отношениями родственников. Так, резонанс вызвала новость о реакции Григория Лепса на рождение внука. Портал "Вести Подмосковья" пишет, что социальные сети певца переполнены комментариями. Поклонники надеются, что новоиспеченный дедушка будет проводить с внуком достаточно времени.